Святая месса Папы Римского началась в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: facebook.com/religionscongresskz2022

Святая месса Папы Римского Франциска началась в Нур-Султане. На территории Международного выставочного комплекса EXPO собрались жители и гости столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

На свершение мессы Папа Римский прибыл на белом автомобиле, в окружении сопровождающих лиц.

Кадр из видео: Facebook.com/religionscongresskz2022

Кадр из видео: Facebook.com/religionscongresskz2022

Кадр из видео: facebook.com/religionscongresskz2022

Кадр из видео: facebook.com/religionscongresskz2022

Кадр из видео: facebook.com/religionscongresskz2022

Кадр из видео: facebook.com/religionscongresskz2022

Напомним, что вчера Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом и для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Сегодня на съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987765-svyataya-messa-papy-rimskogo-nachalas-v-nur-sultane-video/