"Скоро в Казахстане начнутся кардинальные реформы": Токаев выступил перед итальянскими бизнесменами

Касым-Жомарт Токаев в Риме встретился с представителями бизнес-сообщества Италии. В мероприятии приняли участие порядка 30 компаний международного уровня, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обстоятельно рассказал «капитанам» итальянского бизнеса об инвестиционных возможностях в Казахстане. Несмотря на геополитическую ситуацию в мире, наша страна уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорастущих экономик в регионе.

"В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 5,1%, что почти в 2 раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой стратегическую цель добиться роста в 6-7 %, что позволит нам вдвое увеличить объем экономики к 2029 году. Это требует проведения масштабных реформ. Наряду с политическими преобразованиями мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики, что я считаю необходимым условием для успеха.

Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам" – подчеркнул Глава государства.

Президент проинформировал итальянских предпринимателей о планируемых практических и законодательных мерах, направленных на расширение притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

"Мы выявили и устранили излишние требования к бизнесу, чтобы создать более гибкую и удобную для инвесторов среду. Недавно был создан Инвестиционный совет, наделенный широкими полномочиями, которые будут способствовать реализации инвестиционных проектов за счет оперативного принятия решений и всесторонней государственной поддержки", – отметил лидер нашей страны.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, энергетический сектор является основным направлением экономического сотрудничества между двумя странами.

"Более 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу, что обеспечивает около 10% потребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии – давнему и надежному энергетическому партнеру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли", – заявил Президент.

Говоря о перспективах взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, Президент подчеркнул, что Казахстан стал первой страной в регионе, ратифицировавшей Парижское соглашение и взявшей на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

"Наш потенциал в сфере возобновляемой энергетики оценивается в 1 триллион кВт/ч. Он вызвал интерес у таких крупнейших мировых компаний, как французская Total, саудовская ACWA Power, Masdar из ОАЭ и немецко-шведская Svevind Energy Group. Эти компании намерены реализовать проекты по генерации 43 ГВт возобновляемой энергии. Как мне известно, в Италии треть электроэнергии вырабатывается за счет «зеленых» источников. Учитывая имеющийся опыт, итальянские компании могли бы пополнить эти ряды", – сказал Президент.

Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый многократный рост мирового спроса в обозримом будущем, Глава государства призвал итальянский бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья.

"По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского Союза. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, еще одной актуальной сферой сотрудничества является транспортно-логистическая отрасль. В стремлении стать региональным хабом Казахстан активно занимается развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Средний коридор эффективно дополняет инициативу «Пояса и пути». Мы намерены связать его с Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и стратегией «Глобальные ворота» Также поддерживаем инициативу «Большой семерки» по партнерству в области глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII). За последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортную инфраструктуру более 35 миллиардов долларов. В ближайшие три года мы планируем построить свыше 1 300 километров железных дорог. Это позволит увеличить транспортировку товаров в направлении Китая, Южной Азии и Европы. Поэтому мы приглашаем итальянских инвесторов принять активное участие в развитии наших портов, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров. Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма", – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев привлек внимание итальянской бизнес-элиты к потенциалу, который открывается для эффективной реализации совместных инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.

"Более 70% нашей территории пригодно для земледелия, что делает страну житницей Центральной Азии. Мы входим в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Наша сельхозпродукция поставляется в более чем 80 стран мира. Учитывая растущий дефицит продовольствия в мире, мы ставим перед собой задачу утроить производительность этого сектора и вдвое увеличить экспорт. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с итальянскими партнерами в области выращивания зерновых и масличных культур, а также производства макаронных изделий, мяса и молока", – подметил Президент.

Глава государства проинформировал участников круглого стола об инвестиционных возможностях в сферах биотехнологий, фармацевтики. Он призвал ряд крупных итальянских компаний в этой области локализовать свое производство в Казахстане. Отдельно лидер Казахстана остановился на преимуществах развития IT-отрасли и Международного финансового центра «Астана».

Подытоживая свое выступление, президент заверил в готовности нашей страны оказать всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам. Он также пригласил участников встречи принять участие в Международном форуме Астана.

В ходе мероприятия свое видение перспектив развития сотрудничества с Казахстаном в соответствующих отраслях экономики высказали заместитель Председателя Совета Министров – министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни, главный исполнительный директор группы CDP Дарио Сканнапьеко, вице-президент по интернационализации Confindustria Барбара Джакомелло, президент CONFAPI Кристиан Камиса, президент группы Leonardo SpA Стефано Понтекорво, главный исполнительный директор Fincantieri SpA Пьерроберто Фолгьеро, главный исполнительный директор PetrolValves Сандро Малкори, главный исполнительный директор Pietro Fiorentini Паоло Нарди и другие.

По завершении инвестиционного круглого стола в присутствии главы государства состоялась церемония подписания следующих документов: