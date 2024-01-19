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Опубликовано совместное заявление Токаева и Джорджи Мелони

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Италию сделал совместное заявление с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на сайте Акорды, лидеры государств заявили о следующем:

1. Отмечая действие Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Итальянской Республикой от 5 ноября 2009 года, выражаем удовлетворение доверительным и регулярным диалогом между двумя странами на всех уровнях. Казахстан является главным экономическим партнером Италии в Центральной Азии, а Италия – крупнейшим торговым партнером Казахстана в Европейском Союзе и одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику.

2. Подчеркиваем, что за более чем тридцать лет с момента установления дипломатических отношений Казахстан и Италия трансформировали свои связи в прочное партнерство, основанное на взаимном доверии, общих ценностях и эффективном сотрудничестве.

3. Отмечаем высокую динамику казахстанско-итальянского сотрудничества и желаем продолжить в духе стратегического партнерства диверсификацию и углубление связей во всех областях, представляющих взаимный интерес.

4. В экономической сфере, основываясь на Совместном заявлении Заместителей премьер-министров – Министров иностранных дел Казахстана и Италии, подписанном 5 сентября 2023 года в Астане, подчеркиваем высокий потенциал дальнейшего развития торговли и инвестиционных связей. Ключевыми направлениями сотрудничества являются энергетика, разведка и добыча природных ресурсов, «зеленая» экономика, строительство, инфраструктура, транспорт и логистика, сельское хозяйство, научно-технологическая деятельность и консалтинговые услуги. Подчеркивая важность углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, приветствуем создание Делового совета.

5. Отмечаем важность переговоров по Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Италией.

6. Также отмечаем важность расширения сотрудничества в сфере высшего образования между ведущими казахстанскими и итальянскими университетами, в частности, специализирующимися в области науки и технологий.

7. Выражаем намерение наращивать сотрудничество в сфере культуры. Приветствуем официальное открытие 30 ноября 2023 года Итальянского культурного центра в городе Алматы – первого в Центральной Азии, – что стало еще одним шагом по пути сближения двух народов и развития культурных связей.

8. Стороны отметили, что участие Казахстана в 60-й Международной биеннале современного искусства в Венеции будет способствовать популяризации культуры и искусства Казахстана как в Италии, так и за рубежом.

9. Заявляем о готовности двух государств продолжить тесное взаимодействие в рамках Cоглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, подписанного в Астане 21 декабря 2015 года. В этой связи, приветствуем проведение первого Саммита «Центральная Азия – Европейский Союз», прошедшего 27 октября 2022 года в Астане.

10. С удовлетворением отмечаем запуск крупных инициатив в сфере транспорта и связи в Центральной Азии, в частности, касающихся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Выражаем поддержку реализации проекта Европейского Союза «Global Gateway».

11. Подтверждаем стремление двух стран к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию. Отмечаем важность проведения в 2024 году встречи в формате «ЦА+Италия» в городе Рим, а в 2025 году – в Казахстане.

12. Председатель Совета Министров Итальянской Республики высоко оценивает роль Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в вопросе дальнейшего углубления сотрудничества, укрепления мира, формирования атмосферы дружбы, доверия и добрососедства в Центрально-Азиатском регионе, а также повышения их значимости на международной арене.

13. Председатель Совета Министров Итальянской Республики в рамках дальнейшего продвижения климатической повестки высоко оценивает соответствующие инициативы Республики Казахстан, принимая также к сведению предложение о создании Проектного офиса стран Центральной Азии по охране окружающей среды и изменению климата в Алматы и предложение о проведении Регионального климатического саммита под эгидой Организации Объединенных Наций в 2026 году в Казахстане.

14. Выступаем за укрепление взаимодействия двух стран на основе принципа взаимного уважения. Подтверждаем полное уважение к Уставу ООН как общей основе для сосуществования и сотрудничества, а также обоюдное стремление содействовать миру, безопасности и стабильности как на глобальном, так и на региональном уровнях, продолжая способствовать диалогу по вопросам международной миграции, в том числе, в рамках Алматинского процесса, и углубить двустороннее сотрудничество в рамках многосторонних форумов, таких как Организация Объединенных Наций.

15. В контексте актуальности климатической повестки подтверждаем твердый настрой на борьбу с изменением климата и приветствуем подтверждение цели удержания уровня глобального потепления в пределах 1,5° на Всемирной конференции по климату (COP28), состоявшейся в 2023 году г. Дубай.

16. Президент Республики Казахстан желает Председателю Совета Министров Итальянской Республики успехов в ходе председательства страны в «Большой семерке».

17. Президент Республики Казахстан приглашает Председателя Совета Министров Итальянской Республики совершить визит в Казахстан в ближайшее время.

Принято в Риме 18 января 2024 г.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056299-opublikovano-sovmestnoe-zayavlenie-tokaeva-i-dzhordzhi-meloni/

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