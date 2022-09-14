Тысячи людей разных национальностей: как прошла святая месса с участием Папы Римского в Нур-Султане (фото)
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В столице Казахстана завершилась святая месса Папы Римского Франциска. На мессе присутствовали жители и гости Нур-Султана. О том, как это было, читайте в материале NUR.KZ.
За Святой мессой казахстанцы могли следить не только на территории EXPO, где проходила проповедь Святого Отца, но и онлайн. Как ранее сообщалось, мессу должны были посетить порядка 3000 паломников, однако, судя по всему, их было намного больше.
Перед началом мессы папа Римский Франциск проехал между рядами и поприветствовал присутствующих.
Паломники из разных стран и разных национальностей читали молитву вместе с понтификом более часа.
После чего Святого Отца поблагодарили за проведенную мессу, попросив его дать благословение Казахстану.
В ответ понтифик подарил Чашу святой мессы для Казахстана.
Он также поблагодарил нашу страну за подготовку визита и выразил благодарность гражданским и религиозным властям страны, а также паломникам, в особенности, приехавшим из других стран.
Папа Римский благословил казахстанцев.
"Я думаю о многих местах, изможденных войной, особенно, об Украине. Давайте не привыкать к войне и смиряться с ее неизбежностью", – заявил понтифик. Он вспомнил и о конфликте на Кавказе и призвал всех к миру.
На 15 сентября у понтифика запланированы личная встреча с членами Общества Иисуса в Апостольской Нунциатуре, которая состоится в 9 часов утра и встреча с епископами, священниками, дьяконами, монашествующими, семинаристами и церковнослужителями в Кафедральном соборе Матери Божией Неустанной Помощи.
После оглашения итоговой декларации и закрытия конгресса во Дворце мира и согласия, где папа Франциск вновь выступит с обращением, его кортеж отправится в международный аэропорт Нур-Султана, откуда он вылетит в Рим.
Напомним, что вчера Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом и для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Сегодня на съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987771-tysyachi-lyudey-raznyh-natsionalnostey-kak-proshla-svyataya-messa-s-uchastiem-papy-rimskogo-v-nur-sultane-foto/