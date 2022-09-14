Тысячи людей разных национальностей: как прошла святая месса с участием Папы Римского в Нур-Султане (фото)

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

В столице Казахстана завершилась святая месса Папы Римского Франциска. На мессе присутствовали жители и гости Нур-Султана. О том, как это было, читайте в материале NUR.KZ.

За Святой мессой казахстанцы могли следить не только на территории EXPO, где проходила проповедь Святого Отца, но и онлайн. Как ранее сообщалось, мессу должны были посетить порядка 3000 паломников, однако, судя по всему, их было намного больше.

Перед началом мессы папа Римский Франциск проехал между рядами и поприветствовал присутствующих.

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

Паломники из разных стран и разных национальностей читали молитву вместе с понтификом более часа.

После чего Святого Отца поблагодарили за проведенную мессу, попросив его дать благословение Казахстану.

В ответ понтифик подарил Чашу святой мессы для Казахстана.

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

Он также поблагодарил нашу страну за подготовку визита и выразил благодарность гражданским и религиозным властям страны, а также паломникам, в особенности, приехавшим из других стран.

Кадр из видео: Facebook.com/religionscongresskz2022

Папа Римский благословил казахстанцев.

Кадр из видео: Facebook.com/religionscongresskz2022

"Я думаю о многих местах, изможденных войной, особенно, об Украине. Давайте не привыкать к войне и смиряться с ее неизбежностью", – заявил понтифик. Он вспомнил и о конфликте на Кавказе и призвал всех к миру.

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

На 15 сентября у понтифика запланированы личная встреча с членами Общества Иисуса в Апостольской Нунциатуре, которая состоится в 9 часов утра и встреча с епископами, священниками, дьяконами, монашествующими, семинаристами и церковнослужителями в Кафедральном соборе Матери Божией Неустанной Помощи.

Кадр из видео: Facebook.com/religionscongresskz2022

После оглашения итоговой декларации и закрытия конгресса во Дворце мира и согласия, где папа Франциск вновь выступит с обращением, его кортеж отправится в международный аэропорт Нур-Султана, откуда он вылетит в Рим.

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

Напомним, что вчера Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом и для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Кадр из видео: facebook.com/religionscongresskz2022

Сегодня на съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

Кадр из видео: Facebook.com/religionscongresskz2022

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

Фото: NUR.KZ/ Алена Бутенко

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987771-tysyachi-lyudey-raznyh-natsionalnostey-kak-proshla-svyataya-messa-s-uchastiem-papy-rimskogo-v-nur-sultane-foto/