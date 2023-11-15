Более 90 эвакуированных из сектора Газа казахстанцев выехали в Египет

Казахстанцев эвакуируют из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет. Эвакуация будет поэтапной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ведомстве сообщили, что начался первый этап эвакуации граждан Казахстана из сектора Газа. Сегодня через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на территорию Египта уже перешли 92 наших граждан и члены их семей.

Эвакуированные казахстанцы. Фото : пресс-служба МИД РК

"Казахстанские дипломаты на месте оказали всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь соотечественникам. После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда", - прокомментировали в ведомстве.

Эвакуация граждан РК из сектора Газа, как отметили в МИДе, будет поэтапной.

Эвакуированные граждане РК: пресс-служба МИД РК

Сейчас казахстанские дипломаты продолжают работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся наших соотечественников из анклава.

"После того, как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора Газа в Каир, Правительством РК будет направлен эвакуационный борт",- отмечается в сообщении.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

6 ноября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.

Сегодня также стало известно о том, что ключевую больницу Газы, в которой размещены не менее 2300 человек, почти полностью отключили от электричества.