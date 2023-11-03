Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Астану (фото)

Бывший президент Туркменистана и председатель халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Национальный лидер Туркменского народа председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану", – сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы правительства РК.

Он примет участие в саммите Организации тюркских государств в качестве представителя страны-наблюдателя. В аэропорту Гурбангулы Бердымухамедова встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Экс-президент Туркменистана. Фото: t.me/KZgovernment

Бердымухамедов и Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Встреча в аэропорту. Фото: t.me/KZgovernment

Отметим, что в Астану к этому времени уже прибыли президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

1 ноября в столицу Казахстана прилетел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вчера в Акорде его торжественно встретил президент Касым-Жомарт Токаев. Лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах.

Токаев наградил Орбана орденом "Достык" I степени, лидеры двух стран провели совместный брифинг для СМИ.

Также напомним, что сегодня в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В нем примут участие лидеры государств-членов – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Премьер Венгрии и экс-глава Туркменистана будут присутствовать в качестве наблюдателей.