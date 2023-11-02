"Вы кыпшак по происхождению": Токаев поприветствовал Орбана в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в узком формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-венгерских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Глава нашего государства выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии, говорится в официальном Telegram-канале президента.

"Г-н премьер-министр, добро пожаловать на казахскую землю! В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что вы приехали на родину предков. Благодарю вас за то, что приняли мое приглашение и посетили Казахстан с официальным визитом, а также примете участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Уверен, сегодняшние переговоры будут плодотворными", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Виктор Орбан поблагодарил президента Казахстана за приглашение и гостеприимство, оказанное ему и венгерской делегации.

Он высоко оценил уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Венгрией.

"Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы", – отметил премьер-министр Венгрии.

Визит Виктора Орбана в Казахстан

Виктор Орбан прибыл в Астану накануне вечером. В аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Сегодня состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в резиденции Акорда. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии.

Напомним, что 3 ноября в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

В саммите примут участие лидеры государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в мероприятии будут участвовать главы государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана. Перед этим сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже будет присутствовать на саммите.