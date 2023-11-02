Токаев наградил премьера Венгрии орденом "Достык" I степени

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил сегодня премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, орденом "Достық" I степени, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства наградил премьер-министра Венгрии орденом "Достық" I степени, сообщает пресс-служба президента в Telegram.

В ходе церемонии Токаев отметил весомый вклад Виктора Орбана в развитие и укрепление двусторонних отношений.

Виктор Орбан. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Сегодняшние конструктивные переговоры на высшем уровне заложили основу для углубления наших прочных отношений и вывода стратегического партнерства на новый уровень. Учитывая вашу исключительную роль в укреплении уз дружбы и взаимовыгодных связей между нашими народами, я принял решение наградить вас орденом "Достық" I степени.

Это символ глубокого уважения и признательности, единства двух дружественных народов – Казахстана и Венгрии, а также нашей приверженности укреплению отношений, основанных на доверии и взаимном уважении. Пусть эта награда вдохновляет всех нас на дальнейшее наведение мостов и совместную работу во имя общего блага", – сказал президент.

Премьер-министр Венгрии выразил искреннюю благодарность Касым-Жомарту Токаеву и заявил о своей готовности приложить все усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Отметим, что перед этим в Акорде состоялись переговоры двух делегаций в расширенном составе. Премьер Венгрии выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за теплый прием.

Кроме того, по итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Астану вчера. В столичном аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония – Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов делегации. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны.

Также сегодня прошли переговоры двух лидеров в узком формате.

Отметим, что завтра, 3 ноября, в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В нем примут участие лидеры государств-членов – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана.

Также в мероприятии будут присутствовать главы государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана. Перед этим сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже будет участвовать в саммите.