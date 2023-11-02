"Венгрия не имеет выхода к морю": Орбан высказался о поставках нефти из Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Виктор Орбан сегодня провели брифинг для представителей СМИ. Глава Казахстана рассказал об итогах переговоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели брифинг для представителей СМИ.

Токаев рассказал об итогах переговоров с Орбаном, направленных на дальнейшее углубление стратегического партнерства.

"Укрепление всестороннего и эффективного сотрудничества отвечает интересам наших народов. Сегодня были достигнуты важные и конкретные договоренности. Особое внимание было уделено наращиванию объемов двусторонней торговли и развитию инвестиционного сотрудничества. В этом контексте значимым представляется увеличение номенклатуры товаров и использование новых возможностей. Казахстан может обеспечить поставку в Венгрию 95 различных видов товаров на сумму около 700 миллионов долларов. Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Брифинг для СМИ в Акорде. Фото: akorda.kz

Президент также отметил, что для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства достигнута договоренность о совместной реализации крупных проектов.

"Будет разработан перечень взаимовыгодных проектов. В целом определенная работа на данный момент уже проделана. До конца года будет введено в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" в Западном Казахстане, в котором участие венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 миллионов долларов.

Кроме того, предприятием Globalia планируется строительство солнечных электростанций в ряде регионов страны. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Помимо этого, на следующей неделе в Астане пройдет бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран", – сообщил глава государства.

Делегация Венгрии. Фото: akorda.kz

Стороны также обсудили активизацию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, атомной энергетики, управления водными ресурсами, добычи редких металлов.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамичное развитие деловых связей наблюдается и в сфере финансов.

"Недавно компания Equilibrium Capital получила статус управляющей иностранными фондами в международном финансовом центре "Астана". Она стала первой венгерской компанией, добившейся такого высокого признания. Предприятие может финансировать проекты в сфере "зеленой" энергетики и здравоохранения, а также намерено создать три инвестиционных фонда в Казахстане", – отметил президент.

Отдельно глава государства остановился на значимых достижениях в культурно-гуманитарной сфере, назвав их "золотым мостом казахско-венгерских отношений".

"Последние 10 лет при поддержке правительства Венгрии для казахстанских студентов выделяются образовательные гранты. Многие наши молодые люди сегодня получают образование в ведущих вузах Венгрии. Только что был подписан меморандум о продолжении этой программы, который будет способствовать дальнейшему углублению наших образовательных связей.

Кроме того, сегодня в честь 200-летия выдающегося сына венгерского народа Шандора Петефи одна из новых улиц столицы будет названа именем знаменитого поэта", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

️Президент сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной повестки, при этом отмечена общность или близость позиций двух стран.

По его словам, Казахстан и Венгрия успешно взаимодействуют и по линии таких международных организаций, как ООН, ОТГ, ОБСЕ.

Виктор Орбан напомнил о принятом девять лет назад решении вывести казахско-венгерские отношения на стратегический уровень

"За последние годы была проделана большая работа в этом направлении. Мы отмечаем положительную динамику роста объемов двустороннего товарооборота. Это очень важно для нас. Мы заложили основу для того, чтобы вывести экономические контакты между нашими странами на более высокий уровень. Венгры хорошо знают об историческом родстве с Вашим народом. Казахи – часть нашей общей истории.

Мы рады, что помимо политической дружбы, между нашими странами укрепляются и экономические связи. Наша страна находится внутри Европы и не имеет выхода к морю, поэтому мы экспортируем многие товары. Нефть к нам поставляется из России и Казахстана. Пока объемы еще небольшие, но маршрут для поставок открыт, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности нашей страны", – подчеркнул венгерский Премьер-министр.

Кроме того, Виктор Орбан поблагодарил главу государства за предоставленную венгерским компаниям возможность реализовывать в Казахстане совместные проекты в нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетике, а также участвовать в подготовке специалистов в области атомной энергетики.

Визит Орбана в Астану

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Астану вчера. В столичном аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония – Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов делегации. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны.

Также сегодня прошли переговоры двух лидеров в узком формате, затем – в расширенном. Премьер Венгрии выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за теплый прием.

Кроме того, по итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования. Еще Токаев наградил Орбана орденом "Достык" I степени.

Отметим, что завтра, 3 ноября, в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В нем примут участие лидеры государств-членов – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана.

Также в мероприятии будут присутствовать главы государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана. Перед этим сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже будет участвовать в саммите.