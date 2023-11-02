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Президент Узбекистана прибыл в Астану (фото)

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Шавкат Мирзиеев и Алихан Смаилов
Шавкат Мирзиеев и Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

В Астану сегодня с официальным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В столичном аэропорту президента Узбекистана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства, Шавкат Мирзиеев, наряду с главами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана, примет участие в 10-м саммите Организации тюркских государств.

Напомним, завтра, 3 ноября, в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В нем примут участие лидеры государств-членов – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в мероприятии будут присутствовать главы государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.

Сегодня в столицу Казахстана также прилетели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043884-prezident-uzbekistana-pribyl-v-astanu/

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