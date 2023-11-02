Токаев – Орбану: Казахи и венгры – родственные народы

Президент Касым-Жомарт провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе. Орбан выразил благодарность за теплый прием, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана и премьер-министр Венгрии провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств.

Как отметил Токаев, исторические корни двух народов и тесные связи заложили основу для углубления сотрудничества между двумя государствами.

"Казахи и венгры – родственные народы, которые издавна связывают дружественные отношения. Язык, обычаи и культура двух стран схожи. Потомки кыпшакских племен, переселившихся в Европу из Торгайских степей в Средние века, сегодня живут на территории Венгрии. Мы гордимся этим.

Благодаря нашим совместным усилиям казахско-венгерская интеграция динамично развивается во всех сферах. Уважаемый господин премьер-министр, вы вносите неоценимый вклад в это дело. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Убежден, сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего стратегического партнерства", – сказал глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев считает, что между Казахстаном и Венгрией имеется хорошая институциональная база для дальнейшего укрепления взаимоотношений. По его мнению, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет должны играть активную роль в содействии развитию торговых связей.

"Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, в прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 20%. Я уверен, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшем будущем", – подчеркнул он.

В ходе переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность к развитию контактов в таких областях, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и туризм.

Кроме того, лидеры двух стран заявили о важности укрепления межпарламентских связей через группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках различных международных площадок, включая ООН, ОБСЕ и ОТГ.

Венгерская делегация. Фото: akorda.kz

В ходе встречи глава нашего государства также остановился на вопросах укрепления гуманитарных связей.

Сегодня в Астане одна из улиц будет названа в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи, что служит еще одним наглядным свидетельством тесных дружеских связей Казахстана и Венгрии.

В свою очередь Виктор Орбан выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за теплый прием.

"Уважаемый господин президент! С большим удовольствием возвращаюсь сюда. В предыдущий раз мы были здесь еще до пандемии. Уже тогда у нас сложились плодотворные двусторонние отношения, однако пандемия внесла свои коррективы в наши связи. Мы сейчас приехали для того, чтобы придать новый импульс отношениям. У нас в этом регионе с вами наиболее тесные исторические контакты, и мы очень рады вашим успехам. Казахстан – это выдающаяся страна, добившаяся значительных достижений. Каждая моя поездка в Казахстан оставляет глубокие впечатления", – отметил премьер-министр Венгрии.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования.