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Как встречали премьер-министра Венгрии в Акорде (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан. Фото: Акорда

Сегодня состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он прибыл в нашу страну с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Церемония прошла в резиденции Акорда - Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов делегаций, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии.

Отметим, что Виктор Орбан прибыл в Астану накануне вечером. В аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Напомним, что 3 ноября в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

В саммите примут участие лидеры государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в мероприятии будут участвовать главы государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана. Перед этим сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже будет присутствовать на саммите.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043758-kak-vstrechali-orbana-v-akorde-foto/

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