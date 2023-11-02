Как встречали премьер-министра Венгрии в Акорде (фото)

Сегодня состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он прибыл в нашу страну с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Церемония прошла в резиденции Акорда - Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов делегаций, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии.

Отметим, что Виктор Орбан прибыл в Астану накануне вечером. В аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Напомним, что 3 ноября в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

В саммите примут участие лидеры государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в мероприятии будут участвовать главы государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана. Перед этим сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже будет присутствовать на саммите.