Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан (фото)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В аэропорту Астаны его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

В ходе переговоров с руководством Казахстана будут обсуждены вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщается в Telegram-канале правительства РК.

Премьер Венгрии. Фото: t.me/KZgovernment

Виктор Орбан в Астане. Фото: t.me/KZgovernment

Напомним, что 3 ноября в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

В саммите примут участие лидеры государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в мероприятии будут участвовать главы государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана. Перед этим сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже будет присутствовать на саммите.

Между тем, что в Астану с официальным визитом прибыл также президент Франции Эмманюэль Макрон. В Акорде его сегодня встретил президент Касым-Жомарт Токаев, после чего состоялась торжественная церемония.

В ходе встречи Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане.