Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан (фото)

Опубликовано:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Серик Жумангарин
Премьер Венгрии в аэропорту Астаны. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В аэропорту Астаны его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

В ходе переговоров с руководством Казахстана будут обсуждены вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщается в Telegram-канале правительства РК.

Премьер Венгрии Виктор Орбан
Премьер Венгрии. Фото: t.me/KZgovernment

Виктор Орбан и Серик Жумангарин
Виктор Орбан в Астане. Фото: t.me/KZgovernment

Напомним, что 3 ноября в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

В саммите примут участие лидеры государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в мероприятии будут участвовать главы государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана. Перед этим сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже будет присутствовать на саммите.

Между тем, что в Астану с официальным визитом прибыл также президент Франции Эмманюэль Макрон. В Акорде его сегодня встретил президент Касым-Жомарт Токаев, после чего состоялась торжественная церемония.

В ходе встречи Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043649-premer-vengrii-viktor-orban-pribyl-v-kazahstan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.