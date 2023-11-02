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Эрдоган прилетел в Астану

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Реджеп Тайип Эрдоган и Алихан Смаилов
Реджеп Тайип Эрдоган и Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл сегодня в Астану – он примет участие в завтрашнем саммите Организации тюркских государств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Астану для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств прибыл Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

В аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Напомним, 3 ноября состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств. В нем примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043849-erdogan-priletel-v-astanu/

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