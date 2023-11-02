Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Астану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану с визитом. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Пресс-служба правительства РК сообщила в Telegram, что в Астану с визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев – его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Алиев и Смаилов в аэропорту. Фото: t.me/KZgovernment

Алиев примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств 3 ноября. На мероприятии также будут присутствовать главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.