Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Астану
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану с визитом. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Пресс-служба правительства РК сообщила в Telegram, что в Астану с визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев – его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.
Алиев примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств 3 ноября. На мероприятии также будут присутствовать главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043826-prezident-azerbaydzhana-ilham-aliev-priletel-v-astanu/