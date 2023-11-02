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Садыр Жапаров прилетел в Казахстан (фото)

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

"Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана Садыра Жапарова", – говорится в сообщении.

Он прибыл для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств.

Помимо главы Кыргызстана в работе саммита примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Садыр Жапаров и Алихан Смаилов
Садыр Жапаров и Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Напомним, ранее в столицу прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его в аэропорту также встретил глава правительства.

Кроме того, вчера вечером в Астану прилетел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также ожидается прибытие главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Завтра же в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043837-sadyr-zhaparov-priletel-v-kazahstan/

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