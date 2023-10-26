"Преднамеренная жестокость": Эрдоган высказался о действиях Израиля в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в секторе Газа и заявил, что его страна осуждает атаки армии Израиля на гражданских жителей. Также он отменил свой визит в Израиль.

Как сообщает агентство Anadolu, в ходе выступления перед членами парламентской фракции правящей партии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция "самым решительным образом осуждает атаки армии Израиля на гражданское население сектора Газа".

"У Турции нет проблем с Государством Израиль, но мы никогда не смиримся со зверствами, совершаемыми Израилем, и его действиями в стиле "организации", а не государства", – заявил турецкий президент.

По его словам, почти половину жертв израильских атак на Газу составляют дети, что свидетельствует о "преднамеренной жестокости, направленной на совершение преступлений против человечности".

Ранее благотворительная организация Save the Children, ссылаясь на Министерство здравоохранения сектора Газа, сообщала, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке только в Газе погибло около 2 тысяч детей, порядка 4,6 тыс. детей получили ранения.

Кроме того, по данным агентства, Эрдоган заявил, что ХАМАС – "это не террористическая организация, а группа освободителей и моджахедов, ведущих борьбу за защиту своих земель и соотечественников".

При этом, как пишет РИА Новости, президент Турции отменил свой визит в Израиль.

"У меня была программа визита в Израиль – я ее отменил, визита не будет", – заявил он.

Отмечается, что Эрдоган призвал стороны конфликта в секторе Газа к прекращению огня и переговорам об освобождении пленных.

"В первую очередь необходимо, чтобы все стороны убрали палец с курка и было немедленно объявлено прекращение огня. Должны прекратиться как нападения Израиля на сектор Газа и другие районы, так и артиллерийские обстрелы израильской территории.

Необходимо начать переговоры – прямые или непрямые – по вопросу освобождения пленных, этот процесс должен быть ускорен", – подчеркнул глава Турции.

При этом напомним, что сразу после первых атак ХАМАС на Израиль Реджеп Тайип Эрдоган призывал стороны конфликта к сдержанности.

Позже, после удара по больнице в Газе тысячи жителей Стамбула вышли на улицы. Сообщалось, что для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Обострение конфликта Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

В минувшие выходные в сектор Газа пустили грузовики с гуманитарной помощью – по информации СМИ, КПП закрыли после того, как на территорию анклава въехали 20 грузовиков.

А 21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

Между тем в воскресенье Сирия заявила, что военные Израиля нанесли удары по аэропортам в Алеппо и Дамаске.

Кроме того, также ранее мы писали о том, что Израиль случайно ударил по египетскому посту на границе. Официальный представитель армии Египта Гариб Абдель Хафез сообщил, что в одну из сторожевых вышек попали осколки снаряда израильского танка. Пограничники получили легкие ранения.