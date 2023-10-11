"Мы бегали в бомбоубежище": вернувшиеся из Израиля казахстанцы рассказали о ситуации в стране (фото)

В Алматы вернулись казахстанцы, оказавшиеся в Израиле во время эскалации конфликта с сектором Газа. Самолет из Тель-Авива приземлился поздно вечером 10 октября, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы прибыли 166 пассажиров, из них большая часть граждане РК, а также их дети и родственники. Среди них было двое младенцев.

Пассажиры рейса рассказали о пережитом в Израиле.

"Посольство Казахстана всегда было на связи. Все было спокойно и тихо. Мы были везде, и в Палестине тоже. Когда все началось, мы из Палестины заехали в Израиль и всю страну проехали до северной части. Единственное, все время был шум, потому что постоянно летали, контролировали воздушное пространство.

Люди все спокойны, видимо для них привычное дело. В аэропорту был казахстанский флаг, нас группой собрали, встретили, мы прошли до посадки. Консул нас встречал", – рассказали казахстанки Ирина и Наталья.

Пассажирки рейса "Тель-Авив - Алматы" Ирина и Наталья. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Девушки ездили в Израиль и Палестину в качестве паломников, и, по их словам, не видели никаких взрывов.

"В Палестине мы не видели даже охраны. Если бы родственники не стали нам писать и просить вернуться, мы бы даже не поняли, что что-то случилось", – добавили казахстанки.

Казахстанец Дмитрий тоже совершал паломничество. Он отметил, что было спокойно и тихо, однако были переживания из-за новостей, которые описывали текущую ситуацию.

"Конечно, когда в стране военное положение, нервозность есть. Но мы старались сохранять спокойствие. С нами была группа около 30 человек", – сообщил он.

Пассажир рейса "Тель-Авив - Алматы" Дмитрий. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще одна жительница Казахстана Айсулу призналась, что испытала страх и панику. В Израиле она была в качестве туриста.

А вот пассажирка Рано поделилась историей о том, как пряталась в бомбоубежище.

"Мы были на юге. В 06:30 утра 7 числа прозвучала сирена. Наш вылет отменили в тот день. Последний день до вылета был спокойным, один раз была сирена. А до этого каждый день мы бегали каждый раз в бомбоубежище с детьми на руках. Минимум 15 минут там находились. В новых домах у них бомбоубежище в квартирах прямо", – рассказала Рано.

Пассажирка рейса "Тель-Авив - Алматы" Рано. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экипаж самолета встретили аплодисментами. Как выяснилось, вылет до последнего был под вопросом.

"Я надеюсь, что пассажиры довольны. Была хорошая организация рейса. Что касается экипажа, хочется отметить высокую гражданскую позицию, это было на добровольной основе. Риски были минимизированы. Рейс готовился сутки, все службы отрабатывали все потенциальные ситуации. Решения принимались в последнюю минуту, когда закрывали двери самолета. Рейс мог быть остановлен, если бы руководство решило, что это небезопасно", – сообщил пилот Олег Колесников.

Пилот Олег Колесников. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пилоты авиакомпании Air Astana. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Встреча казахстанцев, прилетевших из Израиля. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы, прилетевшие из Израиля. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы, прилетевшие из Израиля. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Встреча казахстанцев, прилетевших из Израиля. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы, прилетевшие из Израиля. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Встреча казахстанцев, прилетевших из Израиля. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы, прилетевшие из Израиля. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Встреча казахстанцев, прилетевших из Израиля. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Эвакуационный рейс Air Astana из Израиля на табло. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой. Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

В понедельник министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы.

Ситуация с казахстанцами на Ближнем Востоке

7 октября авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже авиаперевозчик обратился к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Вчера Айбек Смадияров также высказывался о ситуации в Израиле.

"Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – говорил он.

Также представитель МИДа сообщил, что ведомство формирует список находящихся в Израиле казахстанцев для их возврата на родину.

Позже в Air Astana рассказали, что семь казахстанцев, которые не смогли вылететь из Тель-Авива в Алматы из-за отмены рейса, перебронировали билеты на рейс интерлайн-партнера авиакомпании, а 19 человек получили полный возврат стоимости билетов.

Между тем, по данным МИД, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом, по данным ведомства, в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.

9 октября стало известно, что авиакомпания Air Astana выполнит рейс по маршруту "Алматы – Тель-Авив – Алматы" по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау. И уже утром 10 октября из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс Air Astana.