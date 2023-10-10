Самолет Air Astana вылетел в Израиль за казахстанцами

Сегодня утром из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс Air Astana. Обратно самолет должен вернуться уже с гражданами Казахстана на борту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Сегодня в 08:00 из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 по местному времени", – сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

Ранее в Комитете гражданской авиации сообщили, что 10 октября авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау.

"Вылет из Алматы запланирован на 08:00, вылет из Тель-Авива – 12:50 по местному времени (15:50 по Астане – прим. ред.)", – говорилось в сообщении.

Позже в самой авиакомпании рассказали, что к перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. При этом безбилетные казахстанцы могли приобрести их по специальному тарифу через посольство РК.

Кроме того, отмечалось, что в случае эскалации ситуации в Израиле рейсы могут быть отменены.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой. Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Разразившийся конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Вчера министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы.

Ситуация с казахстанцами на Ближнем Востоке

7 октября Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже посольство страны в Казахстане выпустило заявление по поводу ситуации: там заявили, что жители сектора Газа не враги Израилю.

Ранее в казахстанском МИД сообщили, что формируют список находящихся в стране наших граждан для их возврата на родину. А вчера в ведомстве сообщили, что в секторе Газа на данный момент находятся около 25 семей, где есть граждане Казахстана.