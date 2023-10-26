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30 лет независимости Казахстана

"Питаются сухпайком": родные казахстанцев, застрявших в Палестине, рассказали о ситуации там

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Дым над городом Дженин
Город Дженин, Палестина. Фото: Eyal Warshavsky/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Сегодня в Алматы прошла пресс-конференция, на которой родные казахстанцев, оказавшихся в Палестине, пожаловались на нехватку информации, передает корреспондент NUR.KZ.

Каждый родственник имеет право знать, что планируется предпринять и какие перспективы есть у тех, кто остался в Палестине, отмечают они.

"Их поселили в классы, условий нет. Воды нет, мужчины ходят за водой за несколько километров. Мой зять пошел за водой – и там бомбежка… они чудом живы остались. Питаются сухпайком. Ни чая нет, ни воды нет – постираться: попить приносят и все. Для женщины холодная вода – как вот?

А внучка старшая замужем, она на 3-м этаже. У нее двое маленьких детей, одному – два месяца. На этом сухпайке как она будет ребенка кормить? Как она питается? Зять, мужчины на улице спят под открытым небом. Представьте, вдруг дождь", - говорит Антонина Валиева.

Женщина отмечает, что школу, где укрываются жители, могут бомбить.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042601-pitayutsya-suhpaykom-rodnye-kazahstantsev-zastryavshih-v-palestine-rasskazali-o-situatsii-tam/

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