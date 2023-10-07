Air Astana приостановила продажу билетов в израильский город Тель-Авив

Авиакомпания Air Astana объявила о приостановке продажи билетов в Тель-Авив. Все последующие рейсы в город отменены до дополнительного уведомления, пишет NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал компании.

Как сообщили в Air Astana, в связи с нестабильной ситуацией в Израиле запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив).

Что же касается последующих рейсов – все они приостановлены до дополнительного уведомления. Продажа билетов на рейсы в Тель-Авив также приостановлена до дополнительного уведомления.

"Пассажирам, которые ранее приобрели билеты и теперь желают отменить свои поездки в связи с текущей обстановкой, авиакомпания предлагает полный возврат билетов по месту приобретения. Авиаперевозчик внимательно следит за развитием ситуации", – говорится в сообщении отечественной авиакомпании.

Пассажиров просят отслеживать статус рейсов на сайте, а по вопросам возврата – обращаться через форму, доступную по ссылке.

Тель-Авив, по данным Британской энциклопедии, – крупный город и экономический центр Израиля, второй в стране по численности населения. Расположен на побережье Средиземного моря примерно в 60 км к северо-западу от Иерусалима.

К началу XXI века город превратился в крупный экономический и культурный центр. Он является штаб-квартирой ряда министерств, а также различных общественных организаций. Также в городе расположено большинство иностранных посольств Израиля и штаб-квартиры большинства крупных корпораций.