Самолет отправят за казахстанцами в Израиль

Авиакомпания Air Astana на завтра, 10 октября, запланировала рейс по вывозу казахстанцев из Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГА.

Как сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации, завтра, 10 октября, авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау.

"Вылет из Алматы запланирован на 08:00, вылет из Тель-Авива – 12:50 по местному времени (15:50 по Астане – прим. ред.)", – говорится в сообщении.

По информации авиакомпании Air Astana, со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета рейса из воздушной гавани.

"По всем вопросам нужно обратиться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com, телефон: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp)", – добавили в КГА.

Напомним, 7 октября утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Через некоторое время во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже авиаперевозчик обратился к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Вчера Айбек Смадияров также высказывался о ситуации в Израиле.

"Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – говорил он.

Также представитель МИДа сообщил, что ведомство формирует список находящихся в Израиле казахстанцев для их возврата на родину.

Позже в Air Astana рассказали, что семь казахстанцев, которые не смогли вылететь из Тель-Авива в Алматы из-за отмены рейса, перебронировали билеты на рейс интерлайн-партнера авиакомпании, а 19 человек получили полный возврат стоимости билетов.

Между тем, по данным МИД, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом, по данным ведомства, в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.