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Самолет из Тель-Авива с казахстанцами на борту приземлился в Алматы

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В аэропорту Алматы приземлился самолет с казахстанцами, вывезенными из Израиля, после обострения палестино-израильского конфликта, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в международном аэропорту Алматы приземлился борт Air Astana, который вывез казахстанцев из Израиля.

Родственники вернувшихся граждан и журналисты готовятся встречать прилетевших.

По данным с сайта телеканала КТК, воздушное судно пролетало над территорией Кипра, Турции, Грузии, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Позже самолет приземлялся в Актау, чтобы дозаправиться и принять новый экипаж. Пассажиров там не высаживали.

В самолете, как сообщали ранее представители МИД РК, находятся 166 пассажиров: 124 гражданина Казахстана и 42 иностранца.

Кроме того, на борту находятся 14 студентов, проходивших стажировку по программе "Болашак".

"14 казахстанских граждан, проходившие стажировку по программе "Болашак", оперативно эвакуированы. Еще 2 студента, вылетевшие в Дубай на период национального праздника, будут возвращены в Казахстан ближайшим репатриационным рейсом", – сообщали ранее в Миннауки и высшего образования.

Ситуация с казахстанцами в Израиле

7 октября авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже авиаперевозчик обратился к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Вчера Айбек Смадияров также высказывался о ситуации в Израиле.

"Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – говорил он.

Также представитель МИДа сообщил, что ведомство формирует список находящихся в Израиле казахстанцев для их возврата на родину.

Позже в Air Astana рассказали, что семь казахстанцев, которые не смогли вылететь из Тель-Авива в Алматы из-за отмены рейса, перебронировали билеты на рейс интерлайн-партнера авиакомпании, а 19 человек получили полный возврат стоимости билетов.

Между тем, по данным МИД, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом, по данным ведомства, в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.

Вчера стало известно, что авиакомпания Air Astana выполнит рейс по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау. И уже сегодня утром из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040428-samolet-iz-tel-aviva-s-kazahstantsami-na-bortu-prizemlilsya-v-almaty/

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