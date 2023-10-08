Air Astana обратилась к казахстанцам, застрявшим в Израиле

Air Astana приостановила рейсы в Тель-Авив из-за ситуации в Израиле. В авиакомпании обратились к казахстанцам, застрявшим в этой стране, передает NUR.KZ.

"В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив авиакомпании Air Astana приостановлены до последующего уведомления.

Для возврата авиабилетов или перебронирования просим обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com", – говорится в сообщении на официальной странице авиакомпании в Instagram.

Тем, кто находится в Израиле, в Air Astana посоветовали обратиться в другие авиакомпании.

"Если вы находитесь в Тель-Авиве, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Также в сообщении указаны контакты авиакомпании Air Astana:

Центр помощи – help.airastana.com

Горячая линия по вопросам рейсов в/из Израиля (24/7):

+7 (727)244 44 78 (для звонков)

+7 7027020074 (WhatsApp).

Напомним, накануне Air Astana объявила о приостановке продажи билетов в Тель-Авив. Все последующие рейсы в город были также отменены до дополнительного уведомления.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Конфликт Израиля и Палестины

Вчера ХАМАС атаковал Израиль и вторгся на юг страны. Израиль ответил авиаударами по Газе и начал военную операцию. На сегодняшний день уже погибли сотни жителей и тысячи получили ранения, судьба большого количества людей неизвестна.

На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение.

Минувшей ночью Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город.