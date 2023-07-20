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МИД высказался о рисках вторичных антироссийских санкций против Казахстана

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Флаги Казахстана и ЕС
Флаги Казахстана и ЕС. Иллюстративное фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

Вице-министр иностранных дел сегодня в СЦК высказался о рисках вторичных антироссийских санкций против Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что вчера в новостях сообщалось, что администрация Байдена готовит вторичные санкции против Кыргызстана из-за помощи России в виде поставок запрещенных товаров. В связи с этим они поинтересовались, не опасается ли МИД Казахстана подобных проблем и в нашей стране.

"Конечно, беспокоит. С самого начала введения санкции против России мы активно отслеживаем этот процесс для того, чтобы с нашими западными партнерами иметь прямой открытый диалог. Мы всегда заявляли о том, что мы не предпринимаем каких-то специальных действий по тому, чтобы уклоняться или же скрываться от санкций, но при этом продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией", – заявил Алмас Айдаров.

Он напомнил, что власти Казахстана с прошлого года полностью запретили поставки в Россию товаров военного назначения, а по товарам двойного назначения введена специальная сертификация, то есть нужна специальная лицензия для получения разрешения на вывод.

Кроме того, по его словам, по электронным счетам-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые поставляются через Казахстан или из Казахстана.

"Если мы такие риски видим, то выявляются компании-однодневки, компании, которые были созданы без истории и наращивают объемы подобной продукции, и предпринимаем превентивные меры по их остановке.

Кроме того, во всех системах комитета госдоходов внедрена система управления рисками, которая дополняется новыми знаниями, в зависимости от новых санкционных требований, по которым система выявляет подобные компании, фамилии, под которые создаются фирмы однодневки – много, и вот по ним ведется работа по остановке данной работы", – заверил вице-министр иностранных дел.

В целом, в Казахстан, по его словам, приезжают офицеры по санкциям ЕС, Великобритании и США с разъяснениями, семинарами для того, чтобы совместно выработать меры по тому, чтобы не нарушить санкционный режим при поставке товаров в Россию.

"Я думаю, что здесь наш опыт уникален, и во многом мы с коллегами выстраиваем хороший диалог для того, чтобы совместно учиться, чтобы предупреждать подобные действия.

Мы ничего не скрываем, мы, наоборот, просим коллег, что если они видят где-то риски, что у нас могут возникнуть подобные компании, предупреждать нас, чтобы мы совместно на это реагировали.

Поэтому сейчас, в последнем пакете санкций, по нашим компаниям и угроз мы не видим в отношении Казахстана. В последнем пакете этого нет. Мы предварительную работу провели для того, чтобы Казахстан в эту рисковую зону не попадал. Мы абсолютно открыты и готовы сотрудничать в этом плане", – резюмировал Алмас Айдаров.

Казахстан и санкции в отношении России

В апреле прошлого года экс-глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется, но также добавил, что территория нашей страны не будет использоваться для обхода этих санкций.

В сентябре США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

В конце февраля этого года госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

В марте появилась информация о якобы предложениях британских парламентариев ввести против Казахстана санкции. Ее прокомментировали в МИД РК отмечалось, что Казахстан реагирует только на официальные заявления.

В апреле в правительстве обсудили влияние санкций на логистику и торговлю в Казахстане. Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на факты нарушений, а также проводить широкую разъяснительную работу с представителями бизнеса.

В начале мая издание Bloomberg сообщило о том, что страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения. Издание отмечало рост импорта в Россию из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая.

Между тем спикер сената Маулен Ашимбаев высказался о возможности использования Казахстана для обхода антироссийских санкций.

"Мы не нарушаем санкций западных стран. Не предоставляется возможность использовать нашу территорию и наши компании для обхода этих санкций. Это конкретная позиция Казахстана. Мы в рамках этой позиции и будем продолжать работать", – заявил он.

Позже глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев также высказался о рисках вторичных санкций для Казахстана.

"Мы не допустим вторичных санкций и, тем более (экспорт - прим. ред.), определенных товаров, которые будут нагнетать обстановку по военным действиям", – заявил он.

В прошлом месяце президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств.

"Мы твердо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности.

В то же время мы поддерживаем торговые отношения с Россией. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 28 млрд долларов. Это полностью соответствует действующим международным стандартам", – сказал он.

А в конце июня Евросоюз ужесточил санкции против России за нападение на Украину. В силу вступил согласованный ранее 11-й пакет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029430-mid-vyskazalsya-o-riskah-vtorichnyh-antirossiyskih-sanktsiy-protiv-kazahstana/

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