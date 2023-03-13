МИД ответил на высказывания британских депутатов о санкциях против Казахстана

Великобритания. Иллюстративное фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Официальный представитель МИД РК на брифинге прокомментировал информацию о якобы предложениях британских парламентариев ввести против Казахстана санкции, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как МИД реагирует на высказывания британских парламентариев о том, что против Казахстана тоже нужны санкции.

"Парламент Великобритании, если вы изучите, очень интересно устроен. Помимо общих заседаний, есть какие-то группы, которые просто в здании парламента проводятся. Как клубы по интересам, которые могут говорить все что угодно.

По официальной позиции страны к нам обращается МИД. Поэтому мы только ориентируемся на это, а не на высказывания каких-то членов клуба", - заявил Айбек Смадияров.

Журналисты поинтересовались также, что Джеймс Клеверли, глава министерства иностранных дел Великобритании, будет делать во время визита в Казахстане.

Смадияров сообщил, что запланированы переговоры с президентом, премьер-министром и главой МИД РК.

"Обсуждаться будут вопросы двустороннего сотрудничества. У нас с Великобританией очень тесные связи - и политические, и торгово-экономические, и инвестиционные, и культурно-гуманитарные. Сколько у нас студентов учится. Это же очень большой объем вопросов, все будем обсуждать", - добавил Смадияров.

Он добавил также, что в рамках визита главы МИД Великобритании запланировано посещение некоторых объектов и культурная программа.

Казахстан и антироссийские санкции

Напомним, в феврале 2022 года Владимир Путин объявил о начале военной операции в России. После этого, летом прошлого года, Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, которые являются частью украинских территорий.

В ответ на эти действия часть мирового сообщества, включая США и Великобританию, начали активно вводить санкции против России. В прошлом месяце Европа ужесточила санкции против РФ.

В свою очередь, Казахстан не признал независимость ДНР и ЛНР. В апреле прошлого года это подтвердил глава МИД Мухтар Тлеуберди. При этом, он отметил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется.

"Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана. Во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", – заявил тогда глава МИД.

В октябре прошлого года США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

В конце февраля этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012710-mid-otvetil-na-vyskazyvaniya-britanskih-deputatov-o-sanktsiyah-protiv-kazahstana/