Токаев высказался о соблюдении санкций западных стран Казахстаном

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня прокомментировал позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Мы твердо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности.

В то же время мы поддерживаем торговые отношения с Россией. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 28 млрд долларов. Это полностью соответствует действующим международным стандартам", – сказал он.

Казахстан и санкции в отношении России

Напомним, США, а также ряд стран ЕС стали вводить санкции в отношении России после обострения конфликта РФ с Украиной. Новые санкционные пакеты вводятся до сих пор.

В апреле прошлого года экс-глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется, но также добавил, что территория нашей страны не будет использоваться для обхода этих санкций.

В сентябре США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

В конце февраля этого года госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

В марте появилась информация о якобы предложениях британских парламентариев ввести против Казахстана санкции. Ее прокомментировали в МИД РК – отмечалось, что Казахстан реагирует только на официальные заявления.

В апреле в правительстве обсудили влияние санкций на логистику и торговлю в Казахстане. Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на факты нарушений, а также проводить широкую разъяснительную работу с представителями бизнеса.

Недавно издание Bloomberg сообщило о том, что страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения. Издание отмечало рост импорта в Россию из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая.

Между тем спикер сената Маулен Ашимбаев высказался о возможности использования Казахстана для обхода антироссийских санкций.

"Мы не нарушаем санкций западных стран. Не предоставляется возможность использовать нашу территорию и наши компании для обхода этих санкций. Это конкретная позиция Казахстана. Мы в рамках этой позиции и будем продолжать работать", – заявил он.

В конце мая глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев также высказался о рисках вторичных санкций для Казахстана.

"Мы не допустим вторичных санкций и, тем более (экспорт - прим. ред.), определенных товаров, которые будут нагнетать обстановку по военным действиям", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025621-tokaev-prokommentiroval-pozitsiyu-kazahstana-kasatelno-soblyudeniya-sanktsiy-zapadnyh-stran/