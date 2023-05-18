Спикер сената Маулен Ашимбаев: Мы не нарушаем санкций западных стран

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Спикер сената в кулуарах палаты высказался о возможности использования Казахстана для обхода антироссийских санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заявил, что об этом не раз высказывался как глава государства, так и министерство иностранных дел.

"Мы не нарушаем санкций западных стран. Не предоставляется возможность использовать нашу территорию и наши компании для обхода этих санкций. Это конкретная позиция Казахстана. Мы в рамках этой позиции и будем продолжать работать", - заявил он.

Он добавил, что во внешней политике Казахстан придерживается многовекторной политики и будет работать исключительно в национальных интересах страны.

"Мы не присоединяемся к этим санкциям, но и не нарушаем их", - резюмировал спикер сената.

Казахстан и санкции в отношении России

США, а также ряд стран Европейского союза стали вводить санкции в отношении России после обострения конфликта РФ с Украиной. Новые санкционные пакеты вводятся до сих пор.

В апреле прошлого года бывший глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется, но также добавил, что территория нашей страны не будет использоваться для обхода этих санкций.

В сентябре прошлого года США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

В конце февраля этого года госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

В марте появилась информация о якобы предложениях британских парламентариев ввести против Казахстана санкции. Ее прокомментировали в МИД РК - отмечалось, что Казахстан реагирует только на официальные заявления.

В апреле в правительстве обсудили влияние санкций на логистику и торговлю в Казахстане. Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на факты нарушений, а также проводить широкую разъяснительную работу с представителями бизнеса.

Недавно издание Bloomberg сообщило о том, что страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения. Издание отмечало рост импорта в Россию из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021111-spiker-senata-maulen-ashimbaev-my-ne-narushaem-sanktsiy-zapadnyh-stran/