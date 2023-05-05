Bloomberg: ЕС может ввести санкции против Казахстана из-за торговых связей с Россией

Флаг ЕС. Фото: artJazz / Getty Images

Страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения, передает Bloomberg.

Как сообщают источники издания, новый механизм будет направлен на удержание стран от помощи России и подавление торговых каналов стран, которые сотрудничают с Москвой. Если это не сработает, то страны ЕС могут ввести санкции на поставки ключевых товаров.

Издание отмечает рост импорта в Россию из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая.

"Импорт в Россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, вырос из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и других", – пишут авторы статьи.

При этом говорится, что если механизм будет одобрен, то решение о том, какие страны и товары включат в санкционный список, будет приниматься членами ЕС по результатам голосования. Источники издания добавили, что в первую очередь новый инструмент коснется стран Центральной Азии и ближайших соседей России.

Казахстан и антироссийские санкции

Напомним, в феврале прошлого года президент России объявил о начале военной операции в России на территории Украины. В ответ на это страны ЕС и другие государства начали вводить санкции против РФ.

Новые пакеты санкций вводятся и обсуждаются по сей день. Например, в апреле стало известно, что США и страны "Большой семерки" рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию. Данная мера может быть согласована на майском саммите G7.

В свою очередь, в апреле прошлого года бывший глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется.

"Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана. Во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", – сказал экс-министр.

В сентябре США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

Между тем еще в августе экономистов насторожил рост товарооборота между Россией и Казахстаном: за последние полгода он достиг почти 3,5 млрд долларов. Эксперты тогда отметили, что для Казахстана это опасно наложением вторичных санкций.

Также в конце февраля этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

В марте официальный представитель МИД РК прокомментировал информацию о якобы предложениях британских парламентариев ввести против Казахстана санкции.

А в апреле в правительстве обсудили влияние санкций на логистику и торговлю в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019481-bloomberg-es-mozhet-vvesti-sanktsii-protiv-kazahstana-iz-za-torgovyh-svyazey-s-rossiey/