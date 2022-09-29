США уведомили Казахстан и другие страны ЦА о соблюдении санкций против России

Флаг США. Иллюстративное фото: Paul Zinken/Picture Alliance/Getty Images

Штаты проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России, передает ТАСС.

Об этом сообщил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

Он напомнил, что на полях минувшей Генассамблеи ООН гоcсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главами МИД стран Центральной Азии.

По словам О'Брайена, на встрече были изложены "конкретные случаи обеспокоенности". Также американская сторона дала рекомендации относительно того, как придерживаться санкций.

Координатор санкционной политики отметил, что Штаты продолжают с Казахстаном и другими вышеуказанными странами работу в этом направлении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Вашингтон введет очередные санкции против Москвы из-за референдумов в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990253-ssha-uvedomili-kazahstan-i-drugie-strany-tsa-o-soblyudenii-sanktsiy-protiv-rossii/