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Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России из-за войны в Украине

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Надпись "Санкции"
Санкции. Иллюстративное фото: CatLane/Getty Images

Евросоюз ужесточил санкции против России за нападение на Украину — в пятницу вступает в силу согласованный ранее 11-й пакет.

Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

В санкционный список добавлены еще 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Полный список компаний, в отношении которых введены ограничения, пока не опубликован.

"Наши санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и путинскую военную машину. Борясь с обходом санкций, мы усилим давление на Россию, еще больше лишая ее ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы продолжить вести незаконную войну против Украины", — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Согласно пресс-релизу, в целях противодействия российской кампании по дезинформации, Совет Евросоюза инициировал процесс заморозки лицензий у контролируемых Россией телекомпаний RT Arabic и Sputnik Arabic, вещавших в арабских странах.

Редактор отдела экономики Ольга Шаминао новом подходе Евросоюза к санкциям против России:

"Страны ЕС после долгих переговоров согласовали 11-й пакет санкции против России. Наверное, самое важное в нем — это новый подход.

Теперь западные страны не просто вводят новые ограничения против секторов российской экономики, а пытаются договариваться с третьими странами — через них в Россию продолжают поступать параллельный импорт и просто подсанкционные товары.

Этим третьим странам в ЕС обещают даже "техническую помощь", видимо, в соблюдении ограничений. В случае отказа от такого сотрудничества страны ЕС обещают быстрый ответ против отдельных представителей этих стран. Более того, в отдельных случаях страны ЕС могут ограничить экспорт в третьи страны товаров и услуг, которые уже запрещены к экспорту в Россию, — например, оружия и военных технологий.

ЕС уже составил список из 87 компаний из России и третьих стран, которые поставляли в Россию товары. Пока не ясно, кто в него вошел. В пресс-релизе упоминаются только четыре иранских производителя дронов.

При этом список запрещенных к экспорту в Россию товаров был расширен — в основном за счет различной электроники и различных компонентов, которые в теории могут быть использованы для производства оружия.

Страны ЕС также ограничили транзит своих товаров грузовиками с прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России. Это по сути ограничение на транзит товаров через Россию — во время которого в стране буквально «растворяются» товары из ЕС. О том, как в России «пропали» товары на 1 млрд евро, которые должны были ехать транзитом в другие государства, например, писала Financial Time".

В СМИ в последние месяцы было много публикаций о поставках подсанкционных товаров Россию. Как правило, это происходит через сложные цепочки посредников в третьих странах — например, Турции или Казахстане. Власти США также начали выявлять такие "сетки" посредников и вводит против них санкции. В таких "сетях" часто участвуют и европейцы — под санкции попадали, например, граждане Швейцарии и Лихтенштейна".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026141-evrosoyuz-vvel-11-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-iz-za-voyny-v-ukraine/

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