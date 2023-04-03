Влияние санкций на логистику и торговлю в Казахстане обсудили в кабмине

Алихан Смаилов проводит совещание. Фото: primeminister.kz

Тренды внешней торговли Казахстана рассмотрели в правительстве - Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам, сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Совещание состоялось в минувшую субботу, 1 апреля. Главе правительства было доложено о влиянии санкционной политики на торговые потоки республики, в том числе об изменении структуры торговли и логистики поставок товаров.

Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на факты нарушений, а также проводить широкую разъяснительную работу с представителями бизнеса.

Казахстан и антироссийские санкции

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР И ДНР, а спустя несколько дней объявил о начале военной операции в России на территории Украины.

В ответ на эти действия часть мирового сообщества, включая США и Великобританию, начала активно вводить санкции против России - новые пакеты санкций вводятся по сей день. Например, в феврале 2023 года Европа ужесточила санкции против РФ.

В октябре прошлого года США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

В конце февраля этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

В марте официальный представитель МИД РК прокомментировал информацию о том, что против Казахстана тоже нужны санкции - якобы такое предложение выдвинули британские парламентарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015121-vliyanie-sanktsiy-na-logistiku-i-torgovlyu-v-kazahstane-obsudili-v-kabmine/