МИД об антироссийских санкциях: Важно, чтобы Казахстан не использовался для обхода санкций

Мухтар Тлеуберди. Фото: akorda.kz

Глава МИД Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства высказался об интервью заместителя главы Администрации президента Тимура Сулейменова, в котором он обозначил позицию Казахстана по признанию ЛНР и ДНР, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, было ли интервью, данное Тимуром Сулейменовым, согласованным, или это его личное мнение.

"Во-первых, он - официальное лицо. Естественно (оно согласовано - прим. ред.), он давал интервью по просьбе журналистов иностранного издания", - ответил Мухтар Тлеуберди.

Утвердительно он ответил и на вопрос о том, была ли им высказана согласованная позиция государства в части антироссийских санкций и возможности их обхода.

"Мы на данный момент не признаем как Луганскую народную республику, так и Донецкую народную республику", - отметил он.

Он также подчеркнул, что все санкции, введенные США и Европейским Союзом, направлены против России.

"Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана. Во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", - резюмировал министр.

Ранее заместитель главы Администрации президента Тимур Сулейменов в интервью европейскому изданию EURACTIV заявил, что "Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".

Сулейменов также ответил на вопрос о том, как в Казахстане называют события в Украине. Дело в том, что в российских СМИ не употребляется слово "война", происходящее называют "специальной операцией".

"У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы называем это так, как оно есть, к сожалению", - цитирует издание Сулейменова.

Он также подчеркнул, что Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР.

"Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне ООН", - отметил замглавы Администрации президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963543-mid-ob-antirossiyskih-sanktsiyah-vazhno-chtoby-kazahstan-ne-ispolzovalsya-dlya-obhoda-sanktsiy/