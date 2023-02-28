"Мы понимаем их последствия": Блинкен высказался о вторичном влиянии санкций на Казахстан

Энтони Блинкен и Мухтар Тлеуберди. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Госсекретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции в казахстанском МИД спросили о том, как он оценивает риски влияния антироссийских санкций на Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопрос, Блинкен заявил, что антироссийские санкции возникли не просто так – они стали ответом на вторжение России в Украину, а также давлением на Россию для прекращения ее агрессии и вывода войск из Украины.

"Мы наблюдаем за тем, какие последствия на другие страны оказывают эти санкции. Мы говорили об этом в формате С5+1. И агрессия России против Украины оказывает негативное влияние не только на Украину, но и на многие страны по всему миру.

Мы выдаем специальные лицензии, работаем в партнерстве и поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новые торговые партнерства.

Например, лицензии были выданы компаниям и даже предприятиям в тех странах, которые участвуют в санкциях против России, в которых есть компании, которые могут уменьшить, ограничить свою работу с Россией и найти новые возможности.

Мы очень хорошо понимаем о тех последствиях, которые оказывают санкции против России. Но мы делаем все, чтобы создавались новые партнеры, новые возможности для партнеров в Центральной Азии", – заявил госсекретарь США.

Глава МИД Мухтар Тлеуберди добавил, что экономика Казахстана и России взаимосвязана долгое время, в том числе благодаря Таможенному союзу ЕАЭС – в то же время Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций.

Также сегодня глава МИД РК заявил, что Казахстан не видит угроз со стороны России.

Казахстан и антироссийские санкции

Как известно, война в Украине, которая длится по сей день, началась 24 февраля 2022 года. За несколько дней до этого, 22 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, которые являются частью украинской территории.

В ответ на эти действия часть мирового сообщества, включая США, начали активно вводить санкции против России.

В свою очередь, Казахстан не признал независимость ДНР и ЛНР. В апреле прошлого года это подтвердил глава МИД Мухтар Тлеуберди. Также он заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется.

"Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана. Во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", – заявил тогда глава МИД.

В августе 2022 года экономисты отметили рост товарооборота между Россией и Казахстаном – за последние полгода он достиг почти 3,5 млрд долларов. Эксперты выразили на этот счет опасения.

Также мы писали, что в октябре прошлого года США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

Согласно информации на официальном сайте Госдепартамента Соединенных Штатов, Энтони Джон Блинкен является 71-м Государственным секретарем США. Он был выдвинут президентом Джо Байденом 23 ноября 2020 года, утвержден Сенатом США 26 января 2021 года и приведен к присяге вице-президентом Камалой Харрис на следующий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011217-my-ponimaem-ih-posledstviya-blinken-vyskazalsya-o-vtorichnom-vliyanii-sanktsiy-na-kazahstan/