"Не допустим": глава Минфина о риске вторичных санкций для Казахстана

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах кабмина высказался о рисках вторичных санкций для Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее в СМИ появилась информация о возможности получения Россией чипов и беспилотников через Казахстан.

В связи с этим журналисты поинтересовались, каковы риски вторичных санкций для Казахстана.

"Я не знаю, о какой компании сейчас речь идет, но, тем не менее, сейчас есть четкая определенная система управления рисками. Мы не допустим вторичных санкций и, тем более (экспорт - прим. ред.), определенных товаров, которые будут нагнетать обстановку по военным действиям", - заявил он.

Между тем, по его словам, по тем компаниям, которые прозвучали в СМИ, пока не определили экспорт запрещенных товаров.

"Я вам еще раз скажу: мы через свои системы управления рисками этого не допустим. Ни в коем случае этого (вторичных санкций - прим. ред.) нельзя допускать", - резюмировал министр.

На прошлой неделе глава Минфина комментировал вопрос о возможности получения Россией чипов и беспилотников через Казахстан. Представители СМИ поинтересовались у главы ведомства касательно БПЛА на фоне совместного журналистского расследования ряда зарубежных изданий в отношении компании "Аспан Арна".

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал, что данные о торговле Казахстана свидетельствуют о том, что эта страна используется в качестве промежуточного пункта назначения для импорта беспилотников в РФ.

Министр напомнил, что ранее в Казахстан приезжала специальная делегация из США и Европы.

"Они поделились своими предложениями. Они посетили Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Если они определяют такое, они присылают нам список и уведомляют о находке таких товаров в конфликтных регионах. Мы занимаемся тем, чтобы не допустить этого", - сообщил он.

Минфина заявил, что, если будут определены санкционные товары, будут приняты необходимые меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022605-ne-dopustim-minfin-o-riske-sanktsiy-dlya-kazahstana-na-fone-informatsii-o-postavkah-chipov-rossii/