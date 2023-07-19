WP: США хотят ввести санкции против Кыргызстана

Флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Getty Images / Savusia Konstantin

В администрации президента США готовят новые экономические меры против Кыргызстана из-за предполагаемой помощи в обходе санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам двух американских чиновников, знакомых с планами администрации Джо Байдена, власти США могут начать принимать меры в отношении Кыргызстана уже на этой неделе.

"Кыргызстан, хотя и небольшая по сравнению с другими странами, является наглядным примером того, как все факторы одновременно играют роль в создании неприемлемо благоприятной среды для уклонения от санкций", – сказал один из источников издания.

Как пишет издание со ссылкой на торговые документы, в феврале и марте компании Кыргызстана закупили "чувствительную" электронику, включая полупроводники и усилители напряжения, у Китая и Южной Кореи, за тот же период из Кыргызстана в Россию экспортировано почти то же число аналогичной техники.

Посольство Кыргызстана в Вашингтоне, отвечая на запрос, заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В заявлении всплеск торговли с Москвой отчасти объясняется усовершенствованием электронных систем отслеживания движения товаров через границы страны, пишет издание.

Однако в посольстве признали случаи нарушения санкций, однако подчеркнули, что критики не приняли во внимание "реальный экономический контекст".

"Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом Россия является одним из наших основных торговых партнеров. Более миллиона наших граждан работают в России", – сообщили в дипмиссии изданию.

Напомним, в сентябре прошлого года США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

В мае Bloomberg сообщило о том, что страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения. Издание отмечало рост импорта в Россию из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая.

При этом говорилось, что если механизм будет одобрен, то решение о том, какие страны и товары включат в санкционный список, будет приниматься членами ЕС по результатам голосования. Источники издания добавили, что в первую очередь новый инструмент коснется стран Центральной Азии и ближайших соседей России.

Между тем в конце июня Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029259-wp-ssha-hotyat-vvesti-sanktsii-protiv-kyrgyzstana/