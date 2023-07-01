Две казахстанские компании попали под санкции Украины

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Две казахстанские компании попали под украинские санкции - соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, он опубликован на официальном сайте главы государства.

Украина ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. Среди юрлиц, попавших под санкции, оказались две казахстанские компании: АО "Тыныс" и ТОО "ИТС-Астана".

В отношении компаний введены ограничения торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулируются лицензий и других разрешения.

Также в списке оказались компании из России, Беларуси, Кипра и других стран.

Согласно официальному сайту ТОО "ИТС - Астана", компания является основным поставщиком сварочного оборудования, комплектующих, а также запасных частей в РК. ТОО входит в группу компаний "ИТС".

АО "Научно-производственная фирма "ИТС" - российский производитель и поставщик сварочного оборудования и расходных материалов. Эта крупная специализированная финансово-промышленная группа объединяет разработчиков, промышленные предприятия и центры по продаже и сервисному обслуживанию сварочного оборудования.

Согласно официальному сайту АО "Тыныс", компания занимается выпуском узлов и агрегатов авиационной техники. Еще производит бронежилеты различных классов защиты, щиты, спецтехнику и автокраны, средства пожаротушения и медицинское оборудование.

Казахстан и антироссийские санкции

Напомним, в феврале прошлого года президент России объявил о начале военной операции в России на территории Украины. В ответ на это страны ЕС и другие государства начали вводить санкции против РФ.

Новые пакеты санкций вводятся и обсуждаются по сей день.

В свою очередь, в апреле прошлого года бывший глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется.

"Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана. Во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", – сказал экс-министр.

В сентябре США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

Между тем еще в августе экономистов насторожил рост товарооборота между Россией и Казахстаном: за последние полгода он достиг почти 3,5 млрд долларов. Эксперты тогда отметили, что для Казахстана это опасно наложением вторичных санкций.

Также в конце февраля этого госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

В марте официальный представитель МИД РК прокомментировал информацию о якобы предложениях британских парламентариев ввести против Казахстана санкции.

А в апреле в правительстве обсудили влияние санкций на логистику и торговлю в Казахстане.

В мае текущего года сообщалось, что страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2027169-dve-kazahstanskie-kompanii-popali-pod-sanktsii-ukrainy/