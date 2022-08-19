Может ли Казахстан попасть под вторичные санкции, объяснили эксперты

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Экономистов настораживает рост товарооборота между Россией и Казахстаном: за последние полгода он достиг почти 3,5 млрд долларов. Не обернется ли роль экспортера для Казахстана вторичными санкциями, объяснили эксперты.

Согласно данным Бюро нацстатистики, за полгода экспорт подшипников и трансформаторов из Казахстана в Россию вырос на 30% и 80% соответственно. Выросли также поставки мобильных телефонов и ноутбуков.

Как передает телеканала "Астана", экономисты связывают увеличение товарооборота с параллельным импортом северного соседа. Понятие ввели российские власти в марте этого года. Благодаря ему в страну ввозят товары без согласия производителя. Для Казахстана это опасно наложением вторичных санкций, считают эксперты.

"Я надеюсь и считаю, что вторичные санкции относительно Казахстана введены не будут. Они могут быть введены точечно против казахстанских компаний, которые занимаются нарушением санкций. Правительство здесь особо ни при чем – оно несколько раз предупреждало, говорило: "Так делать нельзя". Но бизнес есть бизнес", – поделился своим мнением экономист Андрей Чеботарев.

Опасения экспертов строятся не на пустом месте. Так, недавно под вторичные санкции попала логистическая компания Узбекистана. Она поставляла в Россию иностранные микросхемы для оборонной промышленности.

Однако отечественные политологи считают, что нам бояться нечего.

"Казахстан и все казахстанские компании проходят контроль. И наш, и со стороны американских уполномоченных госорганов. Ничего такого, что попадало бы под санкции, им не разрешат вывезти. Если это будет замечено, то последуют не санкции, а просто предупреждения, если произойдет попытка, скажем так, наладить экспорт какой-то подсанкционной продукции", – объяснил главный эксперт Института общественной политики Николай Кузьмин.

Отмечается, что ранее российские власти озвучили объемы параллельного импорта. Общая сумма товаров составила 6,5 млрд долларов. По прогнозам, к концу года эта цифра достигнет 16 млрд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1983875-mozhet-li-kazahstan-popast-pod-vtorichnye-sanktsii-obyasnili-eksperty/