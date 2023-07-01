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30 лет независимости Казахстана

"За Батьку всегда ставят свечку в церкви": Лукашенко рассказал, кто такие вагнеровцы

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Natalia Kolesnikova / AFP via Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей речи на торжественном собрании в честь Дня Независимости высказался о ЧВК "Вагнер". Стенограмма выступления опубликована на его официальном сайте.

Александр Лукашенко выступил на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости Беларуси во Дворце независимости в Минске.

Среди прочего он высказался о реакции западных стран на новость о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

"Я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", – отметил президент Беларуси.

Лукашенко также высказался о вагнеровцах, отметив, что это подготовленные люди.

"То же самое сейчас (не из Беларуси) раздули и раздувают эту проблему ЧВК "Вагнер" – частной военизированной компании "Вагнер". Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди.

Говорят: "Там зэки". Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (оппоненты на Западе. – прим. пресс-служба Лукашенко) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает.

Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор, помните, как мы "33 богатыря", по-моему, в 2020 году задерживали здесь под Минском. И они с тех пор, мы их с богом отпустили, благодарны нам. И за Батьку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны", – заявил Лукашенко.

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер"

В ночь с 23 на 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Позже в Сети появилось видео с самим Пригожиным, утверждавшем, что они взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

Вскоре появилась информация о том, что техника ЧВК продвигается в сторону Москвы.

С официальным обращением к россиянам выступил президент России Владимир Путин, назвав происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что последний провел переговоры с Пригожиным, после чего глава ЧВК "Вагнер" заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь.

Недавно представители ФСБ России официально заявили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа в России прекратили.

Размещение ядерного оружия в Беларуси

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

В мае глава минобороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что контроль за размещаемым нестратегическим ядерным оружием остается за Россией. В этот же день Лукашенко сообщил, что перемещение ядерных боеприпасов в его страну уже началось.

Недавно белорусский президент заявил, что сам потребовал от Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027062-za-batku-vsegda-stavyat-svechku-v-tserkvi-lukashenko-rasskazal-kto-takie-vagnerovtsy/

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