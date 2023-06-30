Со дня неудачного мятежа Пригожина прошла неделя. Вот ее итоги

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове. Фото: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

Ровно семь дней назад Евгений Пригожин, создатель ЧВК "Вагнер", объявил о том, что он и его наемники начинают "марш справедливости" и намерены добиться смещения российского военного руководства. Вооруженный мятеж, хоть и неудачный, стал в итоге главной новостью недели не только в России, но и во всем мире. Би-би-си кратко подводит ее итоги для основных действующих лиц конфликта.

Владимир Путин пытается доказать всем, что нация сплочена. Выходит пока неубедительно

Вооруженное выступление Евгения Пригожина, судя по всему, стало сюрпризом для российских элит – и в первую очередь для президента России Владимира Путина. И это несмотря на то, что попытке переворота предшествовали месяцы открытого конфликта между создателем "Вагнера" и Министерством обороны и генеральным штабом России. Причем Путин в нем участвовал напрямую – например, подписывая указы о помиловании заключенных, которых сначала отправляли воевать в ЧВК Пригожина, а затем, к неудовольствию последнего, передали набор потенциальных бойцов из колоний в руки Минобороны.

Кажется, что разрешить противоречия, возникшие между наемниками и регулярной армией, Кремль попытался аппаратно. В июне Министерство обороны заявило, что все добровольцы (а к ним власти причисляют и формально незаконную ЧВК "Вагнер") должны подписать контракты с российским военным ведомством. "Вагнер" сделать это отказался, а Пригожин впоследствии объяснит, что именно это и довело и без того сложную ситуацию до точки кипения. Знакомый Пригожина в начале недели говорил Би-би-си, что мятеж можно расценить в том числе как желание бизнесмена привлечь внимание президента России. Сделать это получилось, но явно не с тем результатом, на который, вероятно, рассчитывал Пригожин.

В субботу 24 июня Путину пришлось выступить с самым, кажется, жестким обращением последних месяцев – в нем он открыто (хоть и не называя по имени) назвал Пригожина предателем и пообещал наказание всем участникам мятежа. А уже вечером Кремль в лице пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова был вынужден как бы отказываться от этих слов, обещая, что создатель "Вагнера" сможет "уйти" в Беларусь.

Решение пойти на попятную сам Путин позже объяснит желанием избежать кровопролития. Но очевидно, что на имидж сильного лидера, столь важный для российского президента, это решение повлияет не лучшим образом – и в России, и за ее пределами.

Перед Путиным стоит и еще одна важная проблема – во время восстания ни граждане страны, ни российская армия по сути никак не пытались препятствовать мятежникам. Весь мир облетели кадры из Ростова-на-Дону, где некоторые жители фактически "братались" с мятежниками. Захваченные в штабе Южного военного округа генералы как будто отчитывались перед Пригожиным, который вел себя там как хозяин. Колонна, которую создатель "Вагнера" отправил в Москву, не встретила практически никакого сопротивления, а еще мятежникам удалось сбить несколько вертолетов и стратегический Ил-22. То есть происходившее в те сутки сильно отличается от картины полной поддержки власти (в том числе войны в Украине), которую Кремль рисует с февраля прошлого года.

В итоге в последние дни Путин делал все, чтобы показать: нация и элиты его поддерживают. Сначала, в понедельник ночью, собрал в Кремле совещание, на которое пригласил главных силовиков страны, в том числе министра обороны Сергея Шойгу (которого Пригожин требовал ему выдать). Затем – встретился с военными на Соборной площади Кремля и поблагодарил их за то, что им удалось не допустить гражданской войны. В чем заключалась роль тех, кого благодарил Путин, не совсем ясно: мятежники беспрепятственно подошли меньше чем на 350 километров к Москве, а остановить их помогло лишь вмешательство президента Беларуси Александра Лукашенко.

28 июня Путин и вовсе вышел в толпу во время визита в Дербент и даже вспомнил свой излюбленный прием – поцеловал местную девочку. Такого "общения с народом" у Путина не было с начала пандемии. Как известно, российский президент крайне щепетильно относится к своему здоровью и в течение последних лет требовал, чтобы участники встреч с его участием высиживали карантин.

"С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать их. Такое бывает", – так неожиданный выход Путина к людям объяснил Дмитрий Песков.

Оставался в новостях Путин и после поездки в Дагестан – 29 июня он приехал на форум Агентства стратегических инициатив, где успел порисовать на интерактивной доске и послушать о проблемах брендов в России (тему мятежа на той встрече он не поднимал).

Несмотря на явные старания российского президента, его публичной активности сложно будет затмить простой факт: в дни бунта граждане России практически никак не продемонстрировали, что готовы поддержать Путина, если дело дойдет до гражданской войны. Вероятно, заметили это не только в самой России, но и в других странах – в том числе в Украине и на Западе.

В этой ситуации властям, чтобы продемонстрировать хоть какой-то контроль над ситуацией, остается лишь усиливать борьбу с несогласными дома. Хотя и это потенциально несет для Кремля риски: выходит, что в 2023 году легко оказаться в тюрьме за антивоенный пост в социальных сетях, а вот попытка военного мятежа к серьезным последствиям не приведет.

А еще бунт Пригожина вынудил Путина признаться во лжи. Годами президент России убеждал и россиян, и лидеров других стран, что российское государство не имеет никакого отношения к деятельности Пригожина. Теперь Путин открыто говорит, что на работу "Вагнера" выделяли миллиарды бюджетных денег. Впрочем, пока непохоже, чтобы такое "саморазоблачение" причинило президенту большой дискомфорт.

История ЧВК "Вагнер" в ее первозданном виде подошла к концу. Что будет с Пригожиным, неясно

По итогам недели после мятежа можно сделать осторожный вывод: кажется, история ЧВК "Вагнер" в том виде, в котором мы ее знали, подошла к концу. Эта группа действовала в интересах и при поддержке российских властей еще с 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Донбасс. С тех пор наемники успели поучаствовать в российских операциях по всему миру – в первую очередь в Сирии и странах Африки.

Би-би-си много писала о том, как власти России с момента начала широкомасштабного вторжения в Украину фактически проводили легализацию "Вагнера" – не только в юридическом поле, но и в общественном сознании. Прошлой зимой они были вынуждены открыто признать, что наемники участвуют в операциях на фронте; командиры и бойцы ЧВК стали появляться в государственных СМИ. Госдума в марте приняла закон, запрещающий дискредитацию "добровольцев" – его продавливал лично Пригожин (теперь, после мятежа, депутаты обсуждают, что делать с этими поправками).

Но, судя по всему, после неудачного восстания будущее "Вагнера" оказалось под вопросом. Владимир Путин в одном из обращений последних дней сообщил, что наемники могут подписать контракты с Министерством обороны, поехать домой или уехать в Беларусь вместе с Пригожиным.

Какой вариант выберет большинство бойцов, пока непонятно (сейчас неизвестно даже местонахождение большинства из них). Но если часть наемников и решит остаться на военной службе в России, то, вероятно, такой самостоятельности, как в прошлом, у них больше не будет. Минобороны России уже заявило, что получит в свое распоряжение технику, которая была у ЧВК. Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд выяснила, что пока, несмотря на мятеж, на горячих линиях "Вагнера" продолжают набор добровольцев. Под чьим руководством и где они будут воевать, мы пока не знаем.

Что будет с теми, кто поедет в Беларусь, тоже неясно. Президент Александр Лукашенко говорит, что участники "Вагнера" смогут "поделиться опытом" с белорусскими силовиками – в каком качестве, остается только догадываться.

Вызывает вопросы и судьба самого Евгения Пригожина, проделавшего путь от "повара Владимира Путина" до создателя своей собственной военной группировки. Судя по всему, бизнесмен действительно сможет избежать уголовного преследования (по крайней мере, пока).

СМИ фиксируют, что бизнес-джеты, связанные с предпринимателем, курсируют между Беларусью и Россией, а человека, похожего на Пригожина, заметили в его петербургском офисе (а еще садящимся в вертолет). Где на самом деле находится Евгений Пригожин, неизвестно. Телеграм-каналы, освещающие деятельность Пригожина, в последние дни о его планах не сообщали.

В ближайшие дни и недели станет ясно, что власти намерены сделать с бизнес-империей создателя "Вагнера" – компанией "Конкорд", связанными с Пригожиным СМИ (РИА ФАН и другими), знаменитой "фабрикой троллей" и прочими активами. Например, по данным The Bell (власти России внесли это издание в реестр "иностранных агентов"), новым владельцем медиахолдинга "Патриот" – Пригожин возглавляет его попечительский совет – может стать бизнесмен Юрий Ковальчук, близкий к Владимиру Путину.

Петербургские СМИ в последние дни много писали об обысках, которые проходят в связанных с Пригожиным зданиях: во время них силовики, в том числе, обнаружили миллиарды рублей наличными.

Нельзя забывать и о том, что личный состав ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина был активно задействован во многих странах по всему миру – в том числе в Сирии, Ливии, Судане, Мали, ЦАР, Мозамбике, Буркина Фасо, Мадагаскаре и Венесуэле. Во многих из этих государств у Пригожина тоже есть бизнес-интересы. По данным Wall Street Journal, Кремль уже начал уведомлять местные власти о том, что "Вагнер" переходит под контроль российского государства.

Победителями по итогам мятежа пока выглядят близкие к Путину силовики. А вот к другим – например, генералу Суровикину – кажется, возникли вопросы

После того как мятеж Пригожина закончился неудачей, в российских телеграм-каналах поползли слухи о масштабных перестановках в военном руководстве. Потенциальными жертвами называли главного противника Пригожина – министра обороны Сергея Шойгу. Спустя неделю после марша наемников на Москву это выглядит маловероятным.

Поздно вечером 26 июня Кремль, вскоре после обращения Владимира Путина, распространил кадры, на которых президент общается с главными силовиками страны. На нем присутствовал и Сергей Шойгу. Появился он и на встрече, который Путин устроил с российскими военными – то есть ни о какой отставке речь явно не идет. Такая публичная близость к Путину обычно расценивается как знак поддержки.

В СМИ в эту неделю была заметна и активность главы Росгвардии Виктора Золотова, который в последние месяцы оставался скорее в тени (он тоже был на ночном совещании у Путина). Журналистам Золотов активно рассказывал о том, как бойцы Росгвардии собирались защищать Москву, и делился сведениями о том, что ведомство в ближайшее время получит тяжелое и вооружение и танки – складывается ощущение, что Росгвардия собирается создать свою небольшую армию.

Активность Путина и самих силовиков привела многих журналистов и экспертов к выводу, что в ближайшие месяцы Кремль будет полностью полагаться на старые и проверенные, а главное – верные власти кадры. А вот эксперимент с активной поддержкой людей, которые в официальную вертикаль не входят (то есть таких как Пригожин), будет признан неудачным.

Но и без поиска виновных в создавшейся ситуации обойтись вряд ли удастся. В последние дни повышенное внимание приковано к генералу Сергею Суровикину – одному из самых известных российских военачальников последнего времени. Суровикин, в прошлом командовавший российской группировкой в Сирии, недолго возглавлял и войска, воюющие в Украине. Именно он формально принимал "непростое решение" об уходе из Херсона осенью прошлого года. Позже на этой должности его сменил глава генштаба Герасимов, но Суровикин остался его заместителем. В западной прессе его называют "Генерал Армагеддон".

Суровикин при этом был одним из немногих российских военачальников, о которых лестно отзывался Пригожин. Весной бизнесмен сообщал, что генерал стал своеобразным посредником между наемниками и армией на фоне конфликта из-за "снарядного голода" – Пригожин тогда обвинял военное руководство в искусственно созданной нехватке боеприпасов, нужных для штурма Бахмута.

Вечером 23 июня, в первый день мятежа, Суровикин записал обращение к Пригожину с просьбой остановиться. С тех пор его никто не видел. С вечера 28 июня появились слухи о его аресте. Financial Times сообщила, что генерала задержали для допроса. Об этом же писало агентство Bloomberg, а в ночь на 30 июня, ссылаясь на данные разведки, рассказала New York Times. "Важные истории" (издание признано властями России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией") со ссылкой на два источника, близких к российскому генштабу, сообщили, что Суровикина якобы допрашивали, но затем отпустили. Кремль комментировать это отказался.

Какие именно претензии возникли (и есть ли они вообще) к Суровикину, неясно. NYT и WSJ утверждают, что генерал якобы знал о подготовке мятежа. FT писала, что с вниманием силовиков Суровикин мог столкнуться не из-за подозрений в причастности к восстанию, а из-за теплых отношений с Пригожиным. Так или иначе, о начале "чисток" в армии говорить пока явно рано, но повышенного внимания к себе российским силовикам, допустившим открытый мятеж, точно не избежать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027028-so-dnya-neudachnogo-myatezha-prigozhina-proshla-nedelya-vot-ee-itogi/