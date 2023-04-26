Землетрясения в Турции: Эрдоган лично вручил награду казахстанскому МЧС

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: официальный сайт МЧС РК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил казахстанских спасателей за помощь после разрушительных землетрясений, передает официальный сайт МЧС РК.

Сообщается, что 25 апреля в Анкаре состоялось награждение представителей чрезвычайных ведомств, руководивших спасательными подразделениями при ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля.

Среди представителей более 80 стран от Казахстана принял участие и первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил его медалью за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

"Выражаю благодарность за награду. Хочу еще раз выразить слова соболезнования братскому Турецкому народу. Спасибо всем, кто участвовал в спасении жизней, и спасателям и дипломатическому корпусу. Мы верим, что народ Турции вскоре одержит победу над последствиями стихийного бедствия", – отметил Ибрагим Кульшимбаев.

Помощь Казахстана Турции

В день происшествия, 6 февраля, президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате сильных землетрясений.

Позже глава государства поручил казахстанскому правительству оказать экстренную помощь турецкой стороне. Правительство РК выделило Турции 1 млн долларов.

Также в Турцию незамедлительно выдвинулись казахстанские спасатели и медики.

12 февраля стало известно о том, что спасатели Казахстана вызволили из-под завалов в Турции семь человек.

Затем Касым-Жомарт Токаев поручил направить Турции гуманитарную помощь в виде одеял, теплой одежды и прочих предметов первой необходимости.

Кроме того, в посольстве Турции в Казахстане сообщали, что в общей сложности наши сограждане перечислили уже больше 3 млн долларов для помощи пострадавшим.

Между тем прибывшие из Турции казахстанские спасатели рассказали корреспонденту NUR.KZ, как находили пострадавших и погибших под завалами и отдыхали всего по три часа в сутки.

В конце февраля Токаев наградил казахстанских спасателей и медиков, работавших в Турции и Сирии.

Спустя неделю министр по ЧС РК Юрий Ильин также наградил казахстанских спасателей, участвовавших в поисках людей и разборе завалов в Турции после землетрясения.

Токаев, выступая на внеочередном саммите Организации тюркских государств, сказал, что Казахстан готов продолжить оказание помощи Турции. По его словам, казахстанская сторона построит социальный объект в зоне бедствия.

Президент Казахстана также получил благодарственное письмо от Эрдогана за помощь после землетрясений в Турции.

А на прошлой неделе министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших из-за февральских землетрясений превысило 50 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018302-zemletryaseniya-v-turtsii-erdogan-lichno-vruchil-nagradu-kazahstanskomu-mchs/