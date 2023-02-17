Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию (фото, видео)

Спасатели загружают гумпомощь в самолет. Фото: t.me/qr_tjm

Из Казахстана в Турцию вылетел самолет, который доставит в пострадавший от землетрясения Газиантеп 55 тонн гуманитарной помощи, сообщает официальный Telegram-канал МЧС РК.

По поручению главы государства в зону стихийного бедствия отправлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, помимо этого, ранее Казахстан выделил пострадавшей от землетрясений Турции 1 млн долларов, а также направил в районы, где произошло ЧП, несколько групп медиков и спасателей с поисковыми собаками. Они ищут под завалами зданий пропавших при землетрясении людей.

Вместе с этим помощь была выделена и Сирии - по линии организации исламского сотрудничества в страну направлено 50 тонн гуманитарной помощи. Гендиректор Исламской организации по продбезопасности, который лично контролировал доставку груза в Сирию, признался, что рейс был рискованным.

Между тем, сегодня стало известно, что накануне на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. В результате повторных толчков обрушились здания, пострадавшие при первом землетрясении в начале февраля.

Кроме того, выросло число погибших в результате ЧП - в Турции жертвами землетрясения стало 38 тыс. человек, в Сирии - 5,8 тыс. человек.

Землетрясения в Турции

В ночь на 6 февраля в окрестностях города Газиантепа в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, которое сказалось также на соседних городах и даже странах. Подземные толчки затронули 10 провинций Турции, а также территорию Сирии.

В тот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В течение последующих дней в Турции были зарегистрированы еще несколько подземных толчков.

В результате ЧП в Турции погибли три казахстанца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009788-bort-s-gumanitarnoy-pomoschyu-vyletel-iz-kazahstana-v-turtsiyu-foto-video/