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Бизнесмен и депутат: кто такой Руслан Берденов, в которого стреляли в Шымкенте

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Руслан Берденов
Руслан Берденов. Фото: t.me/mazhilis_kz

Что известно о заместителе акима Шымкента Руслане Берденове, в которого стреляли накануне вечером. К счастью, он выжил, но находится в стабильно тяжелом состоянии, передает NUR.KZ.

Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента 24 февраля 2025 года. До этого, с марта 2023 года, был депутатом мажилиса парламента РК VIII созыва, членом Комитета по финансам и бюджету.

Как сообщается на официальном сайте акимата Шымкента, он родился 6 марта 1985 года в Шымкенте.

В 2006 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "финансовый менеджмент", а в 2009 году - университет КИМЭП по специальности "магистр делового администрирования".

Свою карьеру Руслан Берденов начал в 2005 году сразу с должности директора розничных продаж компании ОАО Сеймар Групп "Almaty Kus" в Алматы.

С февраля 2007 по июль 2010 года был главным логистическим координатором "Procter & Gamble LLP" в Алматы.

Затем занимал должности директора департамента аренды подвижного состава ТОО "EASTCOMTRANS" в Алматы, генерального директора ТОО "Ақ ниет" в Шымкенте, члена наблюдательного совета ТОО "Ақ ниет" и заместителя председателя наблюдательного совета Aq Niet Group в Алматы.

Руслан Берденов ведет страницы в соцсетях. В частности, в его stories в Instagram 17 часов назад было размещено видео с парком Шымкент сити.

Недавно он сопровождал президента Касым-Жомарта Токаева при осмотре жилого комплекса в микрорайоне "Акжайык", когда глава государства был с рабочим визитом в Шымкенте.

Также он выступал за внедрение принципа "окрашенных денег" при использовании бюджетных средств.

Напомним, накануне стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова.

Чиновника экстренно госпитализировали. Как рассказали медики, у него диагностированы огнестрельное дробовое ранение грудной клетки, множественные ранения брюшной области, кровотечение и плевропульмональный и геморрагический шок.

В полиции сообщали, что уже задержали подозреваемого. По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.

О том, что причиной покушения могла стать месть за увольнение, сообщал и однопартиец Берденова Бейбит Алибеков.

Также полиция и управление акимата Шымкента опровергли слухи о том, что чиновник якобы домогался жены подозреваемого.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2238108-biznesmen-i-deputat-kto-takoy-ruslan-berdenov-v-kotorogo-strelyali-v-shymkente/