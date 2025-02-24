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Руслан Берденов стал заместителем акима Шымкента

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Руслан Берденов
Руслан Берденов. Фото: t.me/shymkentgov

Назначен заместитель акима Шымкента. Им стал Руслан Берденов. Его кандидатура согласована с Администрацией президента РК, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Руслан Берденов родился 6 марта 1985 года в Шымкенте.

Имеет высшее образование и степень магистра. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и КИМЭП по специальности "магистр делового администрирования, специалист финансового менеджмента".

Трудовую деятельность начал в 2007 году в компании "Procter & Gamble LLP".

В 2010-2012 годах работал директором департамента аренды подвижного состава ТОО "EASTCOMTRANS", в 2012-2018 годах - генеральным директором ТОО "Ак ниет".

В 2018-2019 годах был членом наблюдательного совета ТОО "Ак ниет", в 2019-2023 годах - заместителем председателя наблюдательного совета "AQ Niet Group".

С марта 2023 года по настоящее назначение являлся депутатом мажилиса парламента РК VIII созыва, членом Комитета по финансам и бюджету.

Как указывается на официальном сайте акимата города, Шымкент - город на юге Казахстана, один из его крупнейших промышленных, торговых и культурных центров, образует вторую по численности населения агломерацию страны.

19 июня 2018 года указом президента РК Шымкенту был придан статус города республиканского значения. В настоящее время Шымкент состоит из пяти административных районов - Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский, Каратауский и Туранский.

Аппарат акима города осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акима Шымкента.

Город с сентября 2023 года возглавляет Габит Сыздыкбеков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2223290-ruslan-berdenov-stal-zamestitelem-akima-shymkenta/