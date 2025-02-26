Прекращены полномочия депутата Руслана Берденова

Депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова, передает корреспондент NUR.KZ.

Член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов напомнил, что Руслан Берденов был назначен на другую должность.

"Распоряжением от 25 февраля 2025 года акима города Шымкент Берденов Руслан назначен на должность заместителя акима города Шымкент. В связи с этим ЦИК вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Берденова Руслана Арысбековича", - зачитал он.

Депутаты поддержали данное представление единогласно.

Руслан Берденов, согласно информации акимата Шымкента, родился 6 марта 1985 года в Шымкенте.

Имеет высшее образование и степень магистра. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и КИМЭП по специальности "магистр делового администрирования, специалист финансового менеджмента".

Трудовую деятельность начал в 2007 году в компании "Procter & Gamble LLP". С марта 2023 года по настоящее назначение являлся депутатом мажилиса парламента РК VIII созыва, членом Комитета по финансам и бюджету.

Несколькими днями ранее Руслан Берденов был назначен заместителем акима Шымкента.