Токаев прилетел в Шымкент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 11 апреля, прибыл в Шымкент с рабочей поездкой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщает Telegram-канал Акорды, в ходе рабочей поездки глава государства планирует ознакомиться с социально-экономическим развитием города.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев встретился с отечественными учеными и поздравил их с профессиональным праздником - мероприятие прошло в Акорде.

Выступая перед учеными, в своей речи Токаев призвал развивать в Казахстане ядерную науку и технологии, а также высказался о ситуации на мировых рынках после ввода пошлин США.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье. Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане.

Хотя сейчас взят мораторий на 90 дней на введение высоких тарифов, но, тем не менее, рынок очень нестабильный. Поэтому мы занимаемся решением вопросов ликвидации последствий этого экономического шторма для экономики Казахстана.

Но, уверен, поводов для паники нет. Мы всегда уверенно преодолевали все вызовы, фокусируя свои усилия на приоритетных направлениях. Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, мы продолжим следовать обнародованной повестке развития", - отметил президент.