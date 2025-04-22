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Стреляли за домогательства: на слухи о причинах покушения на замакима Шымкента ответили в полиции

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Қазақ тілінде оқу
Руслан Берденов
Руслан Берденов. Фото: facebook.com/ruslan.berdenov

Полиция и управление акимата Шымкента опровергли слухи о причинах покушения на замакима Шымкента Руслана Берденова - в Сети курсировала информация, что он якобы домогался жены подозреваемого.

Комментарий Департамента полиции Шымкента опубликовало агентство Kazinform.

"В СМИ и социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что причиной нападения на заместителя акима Руслана Берденова якобы стали домогательства жены нападавшего. Заявляем, что эти сведения не соответствуют действительности", — цитирует издание ДП Шымкента.

На посты отреагировала также руководитель Управления внутренней политики и по делам молодежи Шымкента Айгерим Джумакулова. Она на своей странице в Facebook сообщила, что поговорила с женой подозреваемого.

"Женщина приехала для дачи показаний по делу. Она заявила, что с Берденовым лично не знакома. В таком случае, о каких домогательствах может идти речь?

Я не понимаю людей, которые не просто озвучивают версию с домогательствами, но и оправдывают подозреваемого (а до решения суда он находится именно в этом статусе), фактически оправдывая самосуд", - написала Джумакулова.

Она призвала блогеров и СМИ не распространять недостоверную информацию, напомнив об уголовной ответственности.

"Публикация личных данных подозреваемого, его супруги, их страниц в соцсетях, их фотографий. Преподнесение непроверенных данных, как истины... Думаю, всему этому дадут оценку прежде всего медиаюристы.

Я же сейчас хочу напомнить о детях обеих семей. Раскрывая данные, вы поставили под удар их будущее. Обвиняя Берденова в домогательствах, при этом, не проверив эту информацию, на миг задумайтесь, какую боль вы причинили обеим семьям... Может, стоит уже остановиться?" - написала Джумакулова.

Напомним, вчера вечером стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова.

Берденова экстренно госпитализировали. Как рассказали позже медики, у него диагностированы огнестрельное дробовое ранение грудной клетки, множественные ранения брюшной области, кровотечение и плевропульмональный и геморрагический шок.

Сейчас состояние замакима оценивается как стабильно тяжелое, он под наблюдением врачей.

В полиции сообщали, что уже задержали подозреваемого. По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.

О том, что причиной покушения могла стать месть за увольнение, сообщал и однопартиец Берденова Бейбит Алибеков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238009-strelyali-za-domogatelstvo-v-policii-i-akimate-otvetili-na-sluhi-o-prichinah-pokusheniya-na-zamakima-shymkenta/