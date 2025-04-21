Стала известна возможная причина нападения на Руслана Берденова

Бейбит Алибеков - однопартиец Руслана Берденова - озвучил возможную причину вооруженного нападения на заместителя акима Шымкента, передает NUR.KZ.

"Лично я думаю, что это может быть связано с наведением порядка в строительной сфере Шымкента. Сомнительно, что букмекеры. Только сегодня было жесткое совещание на эту тему. Мне говорили, что Руслану поступали угрозы. Тот мотив, которые "форсят" боты, явно не соответствует действительности", - отмечает Бейбит Алибеков в своем Telegram-канале.

Сегодня вечером стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан.

Позже стало известно, что замакима Шымкента жив и находится на операции.

Напомним, в феврале этого года Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До назначения он трудился депутатом мажилиса парламента.

Позже депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.