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Стала известна возможная причина нападения на Руслана Берденова

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Мужчина держит пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: Glasshouse Images / Getty Images

Бейбит Алибеков - однопартиец Руслана Берденова - озвучил возможную причину вооруженного нападения на заместителя акима Шымкента, передает NUR.KZ.

"Лично я думаю, что это может быть связано с наведением порядка в строительной сфере Шымкента. Сомнительно, что букмекеры. Только сегодня было жесткое совещание на эту тему. Мне говорили, что Руслану поступали угрозы. Тот мотив, которые "форсят" боты, явно не соответствует действительности", - отмечает Бейбит Алибеков в своем Telegram-канале.

Сегодня вечером стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан.

Позже стало известно, что замакима Шымкента жив и находится на операции.

Напомним, в феврале этого года Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До назначения он трудился депутатом мажилиса парламента.

Позже депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237931-stali-izvestny-vozmozhnye-prichiny-napadeniya-na-ruslana-berdenova/