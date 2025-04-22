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Операция длилась больше 4 часов: о состоянии замакима Шымкента после покушения рассказали медики

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Қазақ тілінде оқу
Руслан Берденов
Руслан Берденов. Фото: t.me/shymkentgov

Медики рассказали о состоянии заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, на которого вчера было совершено покушение, передает Otyrar.kz.

Сообщается, что в больницу Берденов поступил в критическом состоянии. Ему экстренно провели операцию, которая продолжалась более 4 часов.

Сейчас угрозы жизни нет.

"Послеоперационный диагноз: проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого легкого, межреберных артерий и диафрагмы; гемопневмоторакс справа.

Диагностированы также множественные проникающие ранения брюшной полости с повреждением печени, внутреннее кровотечение, множественные дробовые ранения правой почки, плеча и предплечья, наружное кровотечение. Зафиксирован плевропульмональный и геморрагический шок", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние Берденова оценивается как стабильно тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, вчера вечером стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан.

Позже стало известно, что замакима Шымкента жив и находится на операции.

Бейбит Алибеков - однопартиец Руслана Берденова - озвучил возможную причину нападения на заместителя акима Шымкента.

Позже в полиции сообщили, что завели уголовное дело по данному факту и задержали подозреваемого.

По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237994-operaciya-dlilas-bolshe-4-chasov-o-sostoyanii-zamakima-shymkenta-posle-pokusheniya-rasskazali-mediki/