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Как новые пошлины от Трампа могут повлиять на цены в Казахстане, рассказал эксперт

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Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Казахстан оказался одной из стран, в отношении которой были введены высокие торговые пошлины от США. И это может повлиять на рост цен для импортных товаров. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • США ввели торговые пошлины в размере 27% для Казахстана, что выше, чем для соседних стран (10%), из-за асимметрии в тарифах и барьерах.
  • По словам эксперта Эльдара Шамсутдинова, это может привести к подорожанию импортных товаров из США на 10-25% в ближайшие месяцы, включая технику, автомобили, медоборудование и некоторые продукты питания.
  • Ожидается, что введение пошлин может добавить 1.0-1.5 процентных пункта к инфляции во втором квартале 2025 года, влияя на курс тенге и цены на весь импорт.

Новость о введении торговых пошлин в отношении ряда стран, включая и Казахстан, появилась утром 3 апреля. В отношении нашей страны размер пошлин составил 27%, в то время как для соседних государств показатель составил 10%.

О том, как это может повлиять на жизнь казахстанцев, редакции NUR.KZ рассказал Эльдар Шамсутдинов, автор Telegram-канала "Комментарий".

Зачем нужны пошлины

“Взаимные пошлины” (reciprocal tariffs) – это принцип, по которому США вводят такие же по величине тарифы, какие применяет другая страна в отношении американского импорта. То есть, если страна взимает с американских товаров 50%, США вводят аналогичные 50% в ответ.

"Казахстан оказался в числе стран с наибольшей асимметрией: по данным администрации Трампа, Казахстан применяет пошлины на уровне 54%, в то время как США – лишь 27%. Это выше, чем у большинства стран СНГ, где симметрия ближе к 10% / 10%.

Причина – совокупность прямых и скрытых барьеров: в расчет включены не только тарифы, но и субсидии, валютные ограничения, технические барьеры и преференции внутри ЕАЭС. США посчитали этот дисбаланс значимым и включили Казахстан в приоритетный перечень для выравнивания условий", – сообщает эксперт.

Вырастут ли цены на товары и продукты питания

Как сообщает эксперт, прямой импорт из США в Казахстан невелик, но именно он подорожает первым.

В основном это техника, автомобили, медицинское оборудование, программное обеспечение, фармацевтика, косметика и отдельные категории продовольствия. Эти товары могут вырасти в цене на 10-25% уже в течение ближайших месяцев.

"Косвенно эффект может быть шире: компании, завязанные на долларовые цепочки поставок, столкнутся с ростом цен на комплектующие и логистику. Это ударит по сегментам потребительской электроники, медтехники, стройматериалов и некоторых видов одежды.

Импортная инфляция усилится и через курс – ослабление тенге приведет к росту цен на весь импорт, независимо от страны происхождения. По оценкам, общий вклад тарифов и связанных эффектов может добавить 1.0-1.5 п.п. к инфляции во втором квартале 2025 года", – отмечает эксперт.

Таким образом, эффект от введения тарифов будет чувствоваться не только через цены на американские товары, но и через курс валюты, инфляцию и снижение потребительского доверия.

Напомним, что базовая пошлина США в 10% начнет действовать с 5 апреля, а "зеркальные" тарифы для ряда стран – с 9-го.

https://www.nur.kz/world/2232633-kogda-nachnut-deystvovat-tarify-ssha-v-otnoshenii-kazahstana-i-drugih-sРанее также были объяснены причины введения пошлин от США для других стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2232672-kak-novye-poshliny-ot-trampa-mogut-povliyat-na-ceny-v-kazahstane-rasskazal-ekspert/